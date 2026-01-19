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Soother clip
הופסק
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SCF185/00
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User manual
Leaflet
את כל (7)
Will the soother clip fit on my soother?
Where should I fix the soother clip?
What material is the soother clip made of?
How should I clean the soother clip?
How can I help my child stop using a pacifier?
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