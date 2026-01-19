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Philips Avent Teether Elephant
הופסק
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SCF199/00
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Is this product BPA free?
How can I help my child stop using a pacifier?
What material is the teether made of?
When will my baby begin to teethe?
How safe are the products to use?
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