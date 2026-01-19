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Philips Avent Teether Elephant

הופסק

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Philips AventTeether Elephant

SCF199/00

Philips Avent Teether Elephant

הופסק

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מדריכים ותיעוד

Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF קובץ, 982.6 kB
  • 17 December 2013

Leaflet

  • גרסה: 8.1.1
  • PDF קובץ, 287.1 kB
  • 9 April 2019

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