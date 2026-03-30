תנוחה מרגיעה, הודות לעיצוב המיוחד שלה

משאבת החלב בעלת עיצוב ייחודי, כך שהחלב שלך זורם ישירות מהשד לבקבוק, אפילו כשאת יושבת זקוף. משמעות הדבר היא שאת יכולה לשבת בנוחות בזמן השאיבה: אין צורך לרכון קדימה כדי לוודא שכל החלב שלך יגיע לבקבוק. ישיבה בנוחות ורוגע בזמן השאיבה עוזרת לחלב שלך לזרום ביתר קלות.