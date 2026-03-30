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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
SCF330/20
שימוש קל ונוח, נוחה וקלה לנשיאה
משאבה עם כרית עיסוי רכה
כוללת בקבוק ופטמה
כיסוי לנסיעות ודיסקית איטום
משאבת החלב בעלת עיצוב ייחודי, כך שהחלב שלך זורם ישירות מהשד לבקבוק, אפילו כשאת יושבת זקוף. משמעות הדבר היא שאת יכולה לשבת בנוחות בזמן השאיבה: אין צורך לרכון קדימה כדי לוודא שכל החלב שלך יגיע לבקבוק. ישיבה בנוחות ורוגע בזמן השאיבה עוזרת לחלב שלך לזרום ביתר קלות.
כרית העיסוי החדשנית שלנו בעלת מרקם קטיפתי רך היוצר תחושה חמימה וטבעית על השד, עלי הכותרת הרכים מסיליקון מעסים בעדינות את השד ומתוכננים לחקות יניקה של תינוק ומיועדים לגרות בעדינות את שחרור וזרימת החלב
משאבת החלב קטנה וקלת משקל. היא קלה לאחסון ונשיאה, והופכת את השאיבה בתנועה לדיסקרטית יותר.
פרסים
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
נוחות מוכחת מבחינה רפואית: בבדיקות שנערכו בקרב 110 אימהות הוכח כי קיימת העדפה מובהקת למוצרי פיליפס Aventעל פני מתחרה מוביל
נוחות רבה יותר: 73% מקרב 73 אימהות מניקות בבריטניה הסכימו כי משאבת החלב הזו נוחה יותר מהמשאבה שהן משתמשות בה כעת (ממותגים ידועים בשוק).
מחקר בלתי תלוי הראה כי ייתכן קשר בין רמות הלחץ לבין ייצור החלב. עייני ב- www.philips.com/avent
משאבת חלב נטולת ביספנול A: קשורה רק לבקבוק, ולחלקים אחרים הבאים במגע עם חלב אם. בהתאם לתקנת EU 10/2011