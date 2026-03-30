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  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
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  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
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  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
  • יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*

הופסק

Philips Aventמשאבת חלב ידנית עם בקבוק

SCF330/20

1 פרס

יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*
שבי בנוחות מבלי לרכון קדימה כשכרית העיסוי הרכה שלנו מעודדת בעדינות את זרימת החלב. משאבת החלב הידנית של Avent כוללת מעט חלקים, קלה להרכבה, לשימוש ולניקוי. קלת משקל ונוחה, קל לשאוב איתה בתנועה.
הצג את כל היתרונות
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מותג המומלץ על-ידי אימהות בכל העולם1

משאבת חלב ידנית עם כריות עיסוי רכות

יותר נוחות, יותר חלב, נוחה וקלה לנשיאה*

  • שימוש קל ונוח, נוחה וקלה לנשיאה

  • משאבה עם כרית עיסוי רכה

  • כוללת בקבוק ופטמה

  • כיסוי לנסיעות ודיסקית איטום

תנוחה מרגיעה, הודות לעיצוב המיוחד שלה

תנוחה מרגיעה, הודות לעיצוב המיוחד שלה

משאבת החלב בעלת עיצוב ייחודי, כך שהחלב שלך זורם ישירות מהשד לבקבוק, אפילו כשאת יושבת זקוף. משמעות הדבר היא שאת יכולה לשבת בנוחות בזמן השאיבה: אין צורך לרכון קדימה כדי לוודא שכל החלב שלך יגיע לבקבוק. ישיבה בנוחות ורוגע בזמן השאיבה עוזרת לחלב שלך לזרום ביתר קלות.

כרית עיסוי רכה לגירוי עדין לעידוד זרימת החלב

כרית עיסוי רכה לגירוי עדין לעידוד זרימת החלב

כרית העיסוי החדשנית שלנו בעלת מרקם קטיפתי רך היוצר תחושה חמימה וטבעית על השד, עלי הכותרת הרכים מסיליקון מעסים בעדינות את השד ומתוכננים לחקות יניקה של תינוק ומיועדים לגרות בעדינות את שחרור וזרימת החלב

עיצוב קומפקטי וקל משקל

עיצוב קומפקטי וקל משקל

משאבת החלב קטנה וקלת משקל. היא קלה לאחסון ונשיאה, והופכת את השאיבה בתנועה לדיסקרטית יותר.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

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פרסים

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הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 

  1. נוחות מוכחת מבחינה רפואית: בבדיקות שנערכו בקרב 110 אימהות הוכח כי קיימת העדפה מובהקת למוצרי פיליפס Aventעל פני מתחרה מוביל

  2. נוחות רבה יותר: 73% מקרב 73 אימהות מניקות בבריטניה הסכימו כי משאבת החלב הזו נוחה יותר מהמשאבה שהן משתמשות בה כעת (ממותגים ידועים בשוק).

  3. מחקר בלתי תלוי הראה כי ייתכן קשר בין רמות הלחץ לבין ייצור החלב. עייני ב- www.philips.com/avent

  4. משאבת חלב נטולת ביספנול A: קשורה רק לבקבוק, ולחלקים אחרים הבאים במגע עם חלב אם. בהתאם לתקנת ‏EU ‏10/2011