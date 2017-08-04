תנאי חיפוש

    Philips Avent רפידות הנקה

    SCF254/13

    נוחות וביטחון מרביים

    הרפידות החד-פעמיות לחזה של Philips Avent תומכות במסע ההנקה שלך. מרקם מחורץ, ליבה דקה וסופגת במיוחד ועיצוב חסין בפני דליפות ונושם מספקים הרגשה יבשה ונוחה ביום ובלילה.

    • רפידות הנקה חד פעמיות
    • 100 חתיכות
    שכבה עליונה מחורצת

    השכבה העליונה המחורצת מרגישה רכה ונוחה במגע עם העור.

    חומר סופג במיוחד ועיצוב ליבה בעל שלוש שכבות

    ליבה סופגת במיוחד עוזרת לקבע לחות ולשמור על העור יבש ביום ובלילה.

    עיטוף אינדיבידואלי למען ההיגיינה

    עיטוף אינדיבידואלי למען ההיגיינה, מושלם לדרכים.

    שכבה חיצונית אוורירית ואטומה לדליפות

    השכבה החיצונית מספק אפקט חסין בפני דליפות כדי לשמור על הבגדים יבשים, אך מספקת הרגשה נושמת.

    2 רצועות דביקות לשמירת הפדים במקומם

    2 רצועות דביקות לשמירת הרפידות במקומן.

    עובי של 2 מ"מ בלבד בממוצע

    עובי של 2 מ"מ בלבד בממוצע עם צורה מעוצבת הופכים את הרפידות לבלתי נראות מתחת לבגדים.

    פיתוח עם מומחים

    פיתוח בשיתוף פעולה עם מיילדת ויועצת הנקה שתומכת באימהות מניקות מזה 20 שנה.

    מפרט טכני

    • מידות

      מידות
      130x2 מ"מ

    • עיצוב

      צורה מעוצבת דיסקרטית
      כן
      מרקם מחורץ
      כן
      עיטוף אינדיבידואלי
      כן
      עיצוב רב-שכבתי
      כן
      דק במיוחד
      כן
      2 רצועות דביקות
      כן

    • ארץ מוצא

      סין
      כן

    • חומר

      רפידות הנקה
      עיסת מוך, בדים לא ארוגים ופולימר סופג במיוחד

    • מה כלול

      רפידת הנקה חד-פעמית
      100  pcs

