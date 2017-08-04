SCF254/13
נוחות וביטחון מרביים
הרפידות החד-פעמיות לחזה של Philips Avent תומכות במסע ההנקה שלך. מרקם מחורץ, ליבה דקה וסופגת במיוחד ועיצוב חסין בפני דליפות ונושם מספקים הרגשה יבשה ונוחה ביום ובלילה.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
השכבה העליונה המחורצת מרגישה רכה ונוחה במגע עם העור.
ליבה סופגת במיוחד עוזרת לקבע לחות ולשמור על העור יבש ביום ובלילה.
עיטוף אינדיבידואלי למען ההיגיינה, מושלם לדרכים.
השכבה החיצונית מספק אפקט חסין בפני דליפות כדי לשמור על הבגדים יבשים, אך מספקת הרגשה נושמת.
2 רצועות דביקות לשמירת הרפידות במקומן.
עובי של 2 מ"מ בלבד בממוצע עם צורה מעוצבת הופכים את הרפידות לבלתי נראות מתחת לבגדים.
פיתוח בשיתוף פעולה עם מיילדת ויועצת הנקה שתומכת באימהות מניקות מזה 20 שנה.
מידות
עיצוב
ארץ מוצא
חומר
מה כלול
