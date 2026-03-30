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  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

הופסק

Philips Avent Ultra airמוצץ

SCF349/11

אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
להרגיע באמצעות האוויר. במוצץ ultra air של Philips Avent יש חורי אוויר גדולים במיוחד כדי לשמור על עור התינוק יבש. יש לו פטמה מוצקה במיוחד עבור השיניים הצומחות והחניכיים. זמין במגוון צבעים ועיצובים.
הצג את כל היתרונות

נועד לנחם תינוקות בימי בקיעת השיניים

אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

  • פטמה אורטודנטית

  • אורתודונטים ונטולי ביספנול A

  • 2 באריזה

  • 18+ חודשים

אפשרו לעור התינוק לנשום

אפשרו לעור התינוק לנשום

חורי אוויר גדולים במיוחד מאווררים את העור של תינוקכם ושומרים עליו יבש בזמן ההרגעה.

פטמה מוצקה במיוחד

פטמה מוצקה במיוחד

פטמה מוצקה במיוחד מתאימה לצורה הטבעית של החך, השיניים והחניכיים.

הפטמה עשויה מ-100% סיליקון בדרגת מזון

הפטמה עשויה מ-100% סיליקון בדרגת מזון

אנחנו בוחרים במודע בחומרי סיליקון עבור פטמות ultra soft ו-ultra air שלנו, מאחר שהוא חומר בטוח ונרפה, נמצא בשימוש נרחב ביישומים רפואיים ואינו מכיל כימיקלים מסוכנים, חומרים פעילים אנדוקריניים (למשל BPA) ואלרגנים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.