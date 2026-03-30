אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

להרגיע באמצעות האוויר. במוצץ ultra air של Philips Avent יש חורי אוויר גדולים במיוחד כדי לשמור על עור התינוק יבש. יש לו פטמה מוצקה במיוחד עבור השיניים הצומחות והחניכיים. זמין במגוון צבעים ועיצובים.