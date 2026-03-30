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הופסק
SCF349/11
פטמה אורטודנטית
אורתודונטים ונטולי ביספנול A
2 באריזה
18+ חודשים
חורי אוויר גדולים במיוחד מאווררים את העור של תינוקכם ושומרים עליו יבש בזמן ההרגעה.
פטמה מוצקה במיוחד מתאימה לצורה הטבעית של החך, השיניים והחניכיים.
אנחנו בוחרים במודע בחומרי סיליקון עבור פטמות ultra soft ו-ultra air שלנו, מאחר שהוא חומר בטוח ונרפה, נמצא בשימוש נרחב ביישומים רפואיים ואינו מכיל כימיקלים מסוכנים, חומרים פעילים אנדוקריניים (למשל BPA) ואלרגנים.
מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.