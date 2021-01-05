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Philips Avent Ultra air מוצץ
הופסק
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SCF349/11
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קראתי חדשות לגבי מוצצים ו-BPA – כיצד אתם מאמתים כי מוצצי Philips Avent הינם נטולי BPA?
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