אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
SCF355/00
חימום אחיד ושווה, ללא נקודות חמות
מחמם במהירות
הפשרה עדינה
מחמם גם מזון לתינוקות
מחמם הבקבוקים יחמם חלב בנפח 150 מ"ל תוך 3 דקות בלבד*.
מחמם הבקבוקים מחמם במהירות ובאחידות. על ידי סיבוב מתמיד של החלב במהלך חימומו נמנעת היווצרות נקודות חמות.
מחמם הבקבוקים כולל תוכנית הפשרה שימושית אשר בטוחה יותר מהפשרה במיקרוגל ונוחה יותר משימוש במים. פשוט בחרו את התוכנית להפשרת חלב קפוא או מזון לתינוקות לנוזל.
פרסים
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
במקרה של חלב בנפח =< 150 מ"ל בטמפרטורה של 20°C בבקבוקי Classic / Natural של Philips Avent בנפח 260 מ"ל.
במחמם בקבוקים זה לא ניתן להשתמש בשקיות חלב אם של ובבקבוקים של Philips Avent שתכולתם 60 מ"ל.