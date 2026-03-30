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  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
  • מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו

הופסק

Philips Aventמחמם בקבוקים מהיר

SCF355/00

1 פרס

מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו
לימים שבהם את ממהרת, מחמם בקבוקים לתינוק זה של Philips Avent מחמם את החלב שלך במהירות ובאופן אחיד ב-3 דקות בלבד. קל להפעלה, כולל הגדרת הפשרה שימושית וניתן להשתמש בו גם לחימום מזון לתינוק.
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מותג המומלץ על-ידי אימהות בכל העולם1

מחמם את החלב בצורה מהירה ואחידה

מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו

  • חימום אחיד ושווה, ללא נקודות חמות

  • מחמם במהירות

  • הפשרה עדינה

  • מחמם גם מזון לתינוקות

מחמם בקבוקים לתינוק תוך 3 דקות

מחמם בקבוקים לתינוק תוך 3 דקות

מחמם הבקבוקים יחמם חלב בנפח 150 מ"ל תוך 3 דקות בלבד*.

מחמם במהירות ובאחידות

מחמם במהירות ובאחידות

מחמם הבקבוקים מחמם במהירות ובאחידות. על ידי סיבוב מתמיד של החלב במהלך חימומו נמנעת היווצרות נקודות חמות.

תוכנית הפשרה עדינה לבקבוקים לתינוק

תוכנית הפשרה עדינה לבקבוקים לתינוק

מחמם הבקבוקים כולל תוכנית הפשרה שימושית אשר בטוחה יותר מהפשרה במיקרוגל ונוחה יותר משימוש במים. פשוט בחרו את התוכנית להפשרת חלב קפוא או מזון לתינוקות לנוזל.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 

  1. במקרה של חלב בנפח =&lt; 150 מ"ל בטמפרטורה של ‎20°C בבקבוקי Classic / Natural של Philips Avent בנפח 260 מ"ל.

  2. במחמם בקבוקים זה לא ניתן להשתמש בשקיות חלב אם של ובבקבוקים של Philips Avent שתכולתם 60 מ"ל.