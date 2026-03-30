מחמם בקבוק חשמלי המהיר ביותר שלנו

לימים שבהם את ממהרת, מחמם בקבוקים לתינוק זה של Philips Avent מחמם את החלב שלך במהירות ובאופן אחיד ב-3 דקות בלבד. קל להפעלה, כולל הגדרת הפשרה שימושית וניתן להשתמש בו גם לחימום מזון לתינוק.