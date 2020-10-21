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Philips Avent מחמם בקבוקים מהיר

הופסק

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Philips Aventמחמם בקבוקים מהיר

SCF355/00

Philips Avent מחמם בקבוקים מהיר

הופסק

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מדריכים ותיעוד

Eco passport - English (US)

  • PDF קובץ, 97 kB
  • 21 October 2020

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF קובץ, 925.6 kB
  • 8 January 2021

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