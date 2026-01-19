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Philips Avent Avent Moisturizing Nipple Cream
הופסק
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SCF504/30
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את כל (8)
AVENT nipple balm was claimed no fragrance,why I still can feel some light smell?
How to store the nipple balm?
I have used AVENT nipple balm 2 or 3 times,but how come I still feel pain?
Do I need to remove the nipple balm before I feed baby?
Why baby don't wanna suck my nipple with AVENT nipple balm?
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