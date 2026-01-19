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2-in-1 healthy baby food maker
הופסק
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SCF870/22
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User manual
ICM Recipe Booklet
את כל (25)
Is the jar microwave safe?
Is the Combined Steamer and Blender equipped with a safety system?
Can I use mineral water in the Combined Steamer and Blender?
What are the dimensions and weight of the product?
Can the product be sterilised?
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