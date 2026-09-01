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  • מאפסים את מכונת הגילוח
  • מאפסים את מכונת הגילוח
  • מאפסים את מכונת הגילוח
  • מאפסים את מכונת הגילוח
  • מאפסים את מכונת הגילוח
  • מאפסים את מכונת הגילוח

חדש

SH93ראשי גילוח להחלפה

SH93/50

מאפסים את מכונת הגילוח

בתוך שנתיים, ראשי מכונת הגילוח שלך חותכים 9 מיליון שערות מהפנים שלך. יש להחליף את ראשי הגילוח כדי לחזור ל-100% ביצועים.

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מוצרים תואמים
i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
מכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב עם SkinIQ Pro

XP9401/38

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
מכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב עם SkinIQ Pro

XP9402/11

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
מכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב עם SkinIQ Pro

XP9402/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
מכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב עם SkinIQ Pro

XP9402/46

יש להחליף כל 24 חודשים למכונת גילוח כמו חדשה

מאפסים את מכונת הגילוח

  • להבי NanoTech DualPrecision

  • מתאים לסדרות i9000, 9000, 8000, 700

גילוח צמוד מתחת לפני העור

גילוח צמוד מתחת לפני העור

להבי NanoTech DualPrecision מעניקים גילוח קרוב ומדויק ברמת העור (עד -0.08 מ"מ מתחת לעור), עם ביצועים של עד 165,000 פעולות בדקה. 72 להבי ביצועים גבוהים עם השחזה עצמית שיוצרו באירופה.

למכונות גילוח מסדרות i9000, 9000, 8000 ו-700

למכונות גילוח מסדרות i9000, 9000, 8000 ו-700

בדקו את הראש המתחלף בצד האחורי של ידית מכונת הגילוח. צריכים עזרה? בקרו בכתובת philips.com/accessories

איפוס של מכונת הגילוח בקלי קלות

איפוס של מכונת הגילוח בקלי קלות

1. לוחצים על לחצני השחרור ומנתקים את מחזיק ראשי הגילוח. 2. מסובבים את טבעות ההחזקה נגד כיוון השעון ומסירים אותן. 3. מסירים את ראשי הגילוח הישנים ומכניסים את ראשי הגילוח להחלפה (החריצים אמורים להתאים בדיוק לבליטות). 4. מחזירים את טבעות ההחזקה ומסובבים אותם בכיוון השעון עד ששומעים נקישה. 5. מכניסים את מחזיק ראשי הגילוח חזרה וסוגרים.

מפרט טכני

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הסתייגויות

  1. באזורים בהם קיימת תשתית