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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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חדש
SH93/50
מאפסים את מכונת הגילוח
בתוך שנתיים, ראשי מכונת הגילוח שלך חותכים 9 מיליון שערות מהפנים שלך. יש להחליף את ראשי הגילוח כדי לחזור ל-100% ביצועים.
XP9401/38
XP9402/11
XP9402/31
XP9402/46
להבי NanoTech DualPrecision
מתאים לסדרות i9000, 9000, 8000, 700
להבי NanoTech DualPrecision מעניקים גילוח קרוב ומדויק ברמת העור (עד -0.08 מ"מ מתחת לעור), עם ביצועים של עד 165,000 פעולות בדקה. 72 להבי ביצועים גבוהים עם השחזה עצמית שיוצרו באירופה.
בדקו את הראש המתחלף בצד האחורי של ידית מכונת הגילוח. צריכים עזרה? בקרו בכתובת philips.com/accessories
1. לוחצים על לחצני השחרור ומנתקים את מחזיק ראשי הגילוח. 2. מסובבים את טבעות ההחזקה נגד כיוון השעון ומסירים אותן. 3. מסירים את ראשי הגילוח הישנים ומכניסים את ראשי הגילוח להחלפה (החריצים אמורים להתאים בדיוק לבליטות). 4. מחזירים את טבעות ההחזקה ומסובבים אותם בכיוון השעון עד ששומעים נקישה. 5. מכניסים את מחזיק ראשי הגילוח חזרה וסוגרים.
באזורים בהם קיימת תשתית