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הופסק
SWV9030/40
60 הרץ ב-8K באיכות Ultra HD עם Dynamic HDR
אנחנו מזמינים אותך לחוות רזולוציית Ultra HD ב-8K ו-60 פריימים לשנייה. הוספנו Dynamic HDR לניגודיות ולתמונות חדות כתער ופעולה במהירות גבוהה. יש גם ערוץ שמע חוזר משופר לתמיכה בעד 192 קילו הרץ ברזולוציית 24-bit.
8K 60Hz
48 Gbps
3 m
תומך ברזולוציית וידאו של עד 8K UHD 4320p כדי לספק חוויות משחק ואיכות תמונות אולטימטיביות.
60 מסגרות לתמונה בשנייה עם Dynamic HDR כדי לספק את הניגודיות והפרטים הטובים ביותר.
מחברים מצופים זהב לחיבור אמין.