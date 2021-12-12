60 הרץ ב-8K באיכות Ultra HD עם Dynamic HDR

אנחנו מזמינים אותך לחוות רזולוציית Ultra HD ב-8K ו-60 פריימים לשנייה. הוספנו Dynamic HDR לניגודיות ולתמונות חדות כתער ופעולה במהירות גבוהה. יש גם ערוץ שמע חוזר משופר לתמיכה בעד 192 קילו הרץ ברזולוציית 24-bit.