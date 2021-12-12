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כבל HDMI

SWV9030/40

60 הרץ ב-8K באיכות Ultra HD עם Dynamic HDR

אנחנו מזמינים אותך לחוות רזולוציית Ultra HD ב-8K ו-60 פריימים לשנייה. הוספנו Dynamic HDR לניגודיות ולתמונות חדות כתער ופעולה במהירות גבוהה. יש גם ערוץ שמע חוזר משופר לתמיכה בעד 192 קילו הרץ ברזולוציית 24-bit.

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ליהנות מחוויית משחק פורצת גבולות

60 הרץ ב-8K באיכות Ultra HD עם Dynamic HDR

  • 8K 60Hz

  • 48‎ Gbps‏

  • 3‎ m

UHD 4320p (8K)

תומך ברזולוציית וידאו של עד 8K UHD 4320p כדי לספק חוויות משחק ואיכות תמונות אולטימטיביות.

60 הרץ עם Dynamic HDR

60 מסגרות לתמונה בשנייה עם Dynamic HDR כדי לספק את הניגודיות והפרטים הטובים ביותר.

מחברים מצופים זהב לחיבור אמין.

מחברים מצופים זהב לחיבור אמין.

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