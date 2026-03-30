צליל מעולה והתאמה נוחה לאוזניים

המשיכו ליהנות מהמוזיקה עם אוזניות על האוזן הבנויות לשנים של שימוש נוח. קבלו צליל עשיר עם באס עמוק, וזמן הפעלה של עד 70 שעות בין טעינות. בעת הצורך, תוכלו להחליף את כריות האוזן ואת הסוללה.