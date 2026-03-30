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אחריות לשנתיים
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חדש
TAH4000WT/00
צליל טבעי. באס דינמי
התאמה נוחה על האוזן
רכיבים ניתנים להחלפה
עד 70 שעות של זמן הפעלה
דרייברים בקוטר 32 מ"מ עם כוונון בהתאמה אישית בשילוב עם באס דינמי מספקים צליל נהדר עם באס מלא ועשיר, אפילו בעוצמות קול נמוכות. אם אתם צופים בסרט או משחקים, תוכלו להפעיל את מצב השהיה נמוכה באפליקציה הנלווית שלנו.
אפרכסות מעור PU רך וקשת ראש רכה ומתכווננת מעניקים התאמה נוחה במיוחד. לאטימה אקוסטית ונוחות מרביות, תוכלו להחליף את כריות האוזן העשויות מקצף זיכרון אם הן נשחקות עם הזמן. בנוסף, תוכלו להחליף את סוללת הליתיום-יון הנטענת של האוזניות כשהיא מגיעה לסוף חייה.
תאימות למכשירי Bluetooth® 6.0 החדשים ביותר מאפשרת להזרים מוזיקה ללא ירידות מעצבנות באיכות הצליל, ותוכלו להתחבר לשני מכשירים בו-זמנית. ישנה גם תמיכה ב-Android Fast Pair וב-Microsoft Swift Pair.