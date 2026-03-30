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חדש
TAH6000BK/00
צליל טבעי. באס דינמי
התאמה נוחה מעל האוזן
ביטול רעשים אדפטיבי
עד 80 שעות של זמן הפעלה
דרייברים בקוטר 40 מ"מ עם כוונון בהתאמה אישית בשילוב עם באס דינמי מספקים צליל נהדר עם באס מלא ועשיר, אפילו בעוצמות קול נמוכות. כדי ליהנות מצליל באיכות גבוהה, תוכלו להאזין בחיבור חוטי באמצעות כבל השמע בגודל 3.5 מ"מ (כלול), או באמצעות USB-C.
ביטול רעשים אדפטיבי מגיב במהירות לסביבתכם כדי לצמצם רעשים חיצוניים, כולל רוח, בזמן אמת. אם אתם רוצים לשמוע מה קורה סביבכם, 'מצב מודעות' מאפשר לשמוע שוב את הקולות החיצוניים. מצב 'מודעות מהירה' מגביר קולות אנושיים, ומאפשר לנהל שיחה מבלי להסיר את האוזניות.
אפרכסות מעור PU רך וקשת ראש רכה ומתכווננת מעניקים התאמה נוחה במיוחד. לאטימה אקוסטית ונוחות מרביות, תוכלו להחליף את כריות האוזן העשויות מקצף זיכרון אם הן נשחקות עם הזמן. בנוסף, תוכלו להחליף את סוללת הליתיום-יון הנטענת של האוזניות כשהיא מגיעה לסוף חייה.