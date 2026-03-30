התמסרו לחוויה בחופשיות עם ביטול רעשים אדפטיבי

ביטול רעשים אדפטיבי מגיב במהירות לסביבתכם כדי לצמצם רעשים חיצוניים, כולל רוח, בזמן אמת. אם אתם רוצים לשמוע מה קורה סביבכם, 'מצב מודעות' מאפשר לשמוע שוב את הקולות החיצוניים. מצב 'מודעות מהירה' מגביר קולות אנושיים, ומאפשר לנהל שיחה מבלי להסיר את האוזניות.