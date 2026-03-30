טכנולוגיית 5 מיקרופונים. שיחות ברורות יותר, גם בסביבות רועשות

אם אתם בשיחה, מיקרופונים ייעודיים ואלגוריתם להפחתת רעשים פועלים יחד כדי לקלוט את קולכם בצורה ברורה ולצמצם את רעשי הרקע. אפילו אם אתם נמצאים ברחוב עירוני סואן ביום עם רוח חזקה במיוחד – קולכם יישמע בבירור, והאדם שאיתו אתם מדברים לא יוסח על-ידי מה שקורה מסביבכם.