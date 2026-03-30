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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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חדש
TAH8000EWT/00
צליל מפורט וטבעי
סוללה ניתנת להחלפה
ביטול רעשים מקצועי
עד 70 שעות של זמן הפעלה
דרייברים בקוטר 40 מ"מ עם ציפוי משי מספקים צליל מפורט – ובאס דינמי מספק באס מלא ועשיר, אפילו בעוצמת קול נמוכה. האוזניות תומכות בקודקים LDAC ו-LC3, כך שתוכלו להפיק את המרב מהזרמת תוכן באיכות גבוהה, וניתן גם להאזין בחיבור חוטי באמצעות USB-C. בנוסף, תוכלו להפעיל באפליקציה שלנו את התכונה 'שמע מרחבי' לחוויית האזנה סוחפת עוד יותר.
ביטול רעשים אדפטיבי מגיב במהירות לסביבתכם כדי לצמצם רעשים חיצוניים, כולל רוח, בזמן אמת. אם אתם רוצים לשמוע מה קורה סביבכם, 'מצב מודעות' מאפשר לשמוע שוב את הקולות החיצוניים. מצב 'מודעות מהירה' מגביר קולות אנושיים, ומאפשר לנהל שיחה מבלי להסיר את האוזניות.
אם אתם בשיחה, מיקרופונים ייעודיים ואלגוריתם להפחתת רעשים פועלים יחד כדי לקלוט את קולכם בצורה ברורה ולצמצם את רעשי הרקע. אפילו אם אתם נמצאים ברחוב עירוני סואן ביום עם רוח חזקה במיוחד – קולכם יישמע בבירור, והאדם שאיתו אתם מדברים לא יוסח על-ידי מה שקורה מסביבכם.