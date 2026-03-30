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TAK5500RT/00
עוצמת הקול מוגבלת ל-85dB
ביטול רעשים מקצועי
שיתוף שמע אלחוטי
עמידות ומתקפלות
אוזניות אלו מציעות התאמה נוחה מעל האוזן שעוזרת להפחית רעשי סביבה באופן פסיבי, והגבלת עוצמת קול של 75dB, האידאלית להאזנה בסביבות שקטות. למקומות רועשים יותר, ניתן להפעיל את ביטול הרעשים דרך האוזניות או דרך אפליקציית Philips Headphones – והורים יכולים להגדיר באפליקציה מצב נסיעות של 85dB.
סינון הרעשים האדפטיבי מתכוונן אוטומטית בהתאם לסביבה, כדי שהילדים יוכלו להתרכז בשקט – או להאזין לתכנים שלהם במקומות רועשים מבלי לבקש להגביר את עוצמת הקול! הבקרות שעל האפרכסות מפעילות את 'מצב מודעות' כדי שהם יוכלו לשמוע את מה שקורה סביבם, ומצב 'מודעות מהירה' מגביר קולות אנושיים כך שהם יוכלו לשמוע אתכם גם בזמן שהם מרכיבים את האוזניות.
אם גם לחברים של הילדים שלכם יש אוזניות Philips K5500, הם יכולים ליצור חיבור שרשרת אלחוטי בין האוזניות ולהאזין לאותו תוכן שמע ביחד. זוג אוזניות אחד מחובר למכשיר החכם ממנו רוצים להאזין, ואז על שני החברים ללחוץ על כפתור הפונקציות כדי להיכנס למצב שיתוף שמע.
עוצמת הקול מוגבלת ל-75dB במצב רגיל ול-85dB במצב נסיעות, בהתאם לתקן EN 50332 להאזנה בטוחה.