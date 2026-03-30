ביטול רעשים אדפטיבי להאזנה בטוחה בכל מקום

סינון הרעשים האדפטיבי מתכוונן אוטומטית בהתאם לסביבה, כדי שהילדים יוכלו להתרכז בשקט – או להאזין לתכנים שלהם במקומות רועשים מבלי לבקש להגביר את עוצמת הקול! הבקרות שעל האפרכסות מפעילות את 'מצב מודעות' כדי שהם יוכלו לשמוע את מה שקורה סביבם, ומצב 'מודעות מהירה' מגביר קולות אנושיים כך שהם יוכלו לשמוע אתכם גם בזמן שהם מרכיבים את האוזניות.