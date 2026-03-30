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TAT2100WT/00
אוזניות קטנות. התאמה נוחה
צליל טבעי. באס דינמי
טכנולוגיית 4 מיקרופונים
מארז טעינה קומפקטי בגודל כיס
מתאמי האוזניים המחוספסים מסוג SecureFit מספקים התאמה שמרגישה קלילה ונוחה יותר, תוך יצירת אטימה טובה לצליל משופר עוד יותר. תכונות כמו 'באס דינמי' יאפשרו לכם ליהנות מהעוצמה המלאה של השירים האהובים עליכם, אפילו בהאזנה בעוצמת קול נמוכה.
תאימות למכשירי Bluetooth® 6.0 החדשים ביותר מאפשרת להזרים מוזיקה ללא ירידות מעצבנות באיכות הצליל, ותוכלו להתחבר לשני מכשירים בו-זמנית. ישנה גם תמיכה ב-Google Fast Pair וב-Microsoft Swift Pair.
אוזניות אלו כוללות מערך של ארבעה מיקרופונים, כאשר השילוב של שניים מהם יחד עם אלגוריתם AI להפחתת רעשים מספק שיחות ברורות במיוחד. אפילו אם אתם נמצאים בבית קפה עמוס, הקול שלכם יישמע בבירור, ומי שאתם מדברים איתו לא יוסח ממה שקורה סביבכם.