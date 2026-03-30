טכנולוגיית 4 מיקרופונים. שיחות ברורות יותר, גם במקומות צפופים

אוזניות אלו כוללות מערך של ארבעה מיקרופונים, כאשר השילוב של שניים מהם יחד עם אלגוריתם AI להפחתת רעשים מספק שיחות ברורות במיוחד. אפילו אם אתם נמצאים בבית קפה עמוס, הקול שלכם יישמע בבירור, ומי שאתם מדברים איתו לא יוסח ממה שקורה סביבכם.