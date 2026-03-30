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חדש
TAT2200BK/00
אוזניות קטנות. התאמה נוחה
ביטול רעשים אקטיבי
טכנולוגיית 4 מיקרופונים
צליל טבעי. באס דינמי
מתאמי האוזניים המחוספסים מסוג SecureFit מספקים התאמה שמרגישה קלילה ונוחה יותר, תוך יצירת אטימה טובה לצליל משופר עוד יותר. תכונות כמו 'באס דינמי' יאפשרו לכם ליהנות מהעוצמה המלאה של השירים האהובים עליכם, אפילו בהאזנה בעוצמת קול נמוכה.
ביטול רעשים אקטיבי מפחית רעשים חיצוניים כדי שתוכלו להתרכז במוזיקה, בפודקאסטים ובשיחות שלכם. תוכלו להפעיל או לכבות אותו דרך האוזניות או באמצעות האפליקציה הנלווית שלנו. מצב מודעות מאפשר לשמוע שוב את הקולות החיצוניים.
אוזניות אלו כוללות מערך של ארבעה מיקרופונים, כאשר השילוב של שניים מהם יחד עם אלגוריתם AI להפחתת רעשים מספק שיחות ברורות במיוחד. אפילו אם אתם נמצאים בבית קפה עמוס, הקול שלכם יישמע בבירור, ומי שאתם מדברים איתו לא יוסח ממה שקורה סביבכם.