תמיד תוכלו לשמוע את המוזיקה שלכם. ביטול רעשים

ביטול רעשים מפחית את הרעשים החיצוניים, כולל רוח, כך שתוכלו להתרכז במוזיקה או בשיחות. השאירו אותו במצב אוטומטי או השתמשו באפליקציית Philips Headphones כדי לכוונן את אותו. רוצים לשמוע יותר ממה שקורה סביבכם? לחצו על אוזנייה כדי להפעיל את 'מצב מודעות'.