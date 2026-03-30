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  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
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  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם
  • תיהנו מהמוזיקה שלכם

חדש

אוזניות אלחוטיות לחלוטין

TAT2520BK/00

תיהנו מהמוזיקה שלכם
הדברים הכי טובים בחיים הם פשוטים. קחו את האוזניות שלכם, שימו את המוזיקה האהובה עליכם וצאו לדרך! עם צליל מעולה, באס דינמי ומארז טעינה בגודל כיס, האוזניות האלחוטיות לחלוטין, הזעירות והנוחות הללו מוכנות ללוות אתכם ביום ובלילה.
הצג את כל היתרונות

תיהנו מהמוזיקה שלכם

  • אוזניות קטנות. ערך מצוין

  • צליל טבעי. באס דינמי

  • מארז טעינה קומפקטי בגודל כיס

  • עד 20 שעות של זמן הפעלה

תמיד תוכלו לשמוע את המוזיקה שלכם. ביטול רעשים

תמיד תוכלו לשמוע את המוזיקה שלכם. ביטול רעשים

ביטול רעשים מפחית את הרעשים החיצוניים, כולל רוח, כך שתוכלו להתרכז במוזיקה או בשיחות. השאירו אותו במצב אוטומטי או השתמשו באפליקציית Philips Headphones כדי לכוונן את אותו. רוצים לשמוע יותר ממה שקורה סביבכם? לחצו על אוזנייה כדי להפעיל את 'מצב מודעות'.

צליל מעולה גם בעוצמת קול נמוכה, עם באס דינמי

צליל מעולה גם בעוצמת קול נמוכה, עם באס דינמי

אוזניות אלחוטיות לחלוטין אלו נשמעות נהדר, ואין צורך להגביר את עוצמת הקול כדי להפיק את המיטב מהדרייברים בגודל 10 מ"מ. הפעילו את הבאס הדינמי דרך האוזנייה השמאלית ותוכלו ליהנות מהעוצמה המלאה של הבאס האהוב עליכם, גם אם אתם מאזינים בעוצמת קול נמוכה.

שיחות באיכות צלולה. הצד השני ישמע מה אתם אומרים

שיחות באיכות צלולה. הצד השני ישמע מה אתם אומרים

הקול שלכם יישמע בבירור במהלך השיחה. שני מיקרופונים מבוססי-AI קולטים את הקול שלכם, בעוד שאלגוריתם להפחתת רעשים מפחית את רעשי הרקע מסביבכם.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים