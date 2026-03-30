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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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חדש
TAT2520BK/00
אוזניות קטנות. ערך מצוין
צליל טבעי. באס דינמי
מארז טעינה קומפקטי בגודל כיס
עד 20 שעות של זמן הפעלה
ביטול רעשים מפחית את הרעשים החיצוניים, כולל רוח, כך שתוכלו להתרכז במוזיקה או בשיחות. השאירו אותו במצב אוטומטי או השתמשו באפליקציית Philips Headphones כדי לכוונן את אותו. רוצים לשמוע יותר ממה שקורה סביבכם? לחצו על אוזנייה כדי להפעיל את 'מצב מודעות'.
אוזניות אלחוטיות לחלוטין אלו נשמעות נהדר, ואין צורך להגביר את עוצמת הקול כדי להפיק את המיטב מהדרייברים בגודל 10 מ"מ. הפעילו את הבאס הדינמי דרך האוזנייה השמאלית ותוכלו ליהנות מהעוצמה המלאה של הבאס האהוב עליכם, גם אם אתם מאזינים בעוצמת קול נמוכה.
הקול שלכם יישמע בבירור במהלך השיחה. שני מיקרופונים מבוססי-AI קולטים את הקול שלכם, בעוד שאלגוריתם להפחתת רעשים מפחית את רעשי הרקע מסביבכם.