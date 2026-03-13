מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

דף הבית של התמיכה

תמיכת פיליפס

איך ניתן לטעון את מברשת השיניים Sonicare?

אם ההוראות שלהלן לא עוזרות, ניתן ליצור קשר או ללחוץ כאן כדי לשלוח בקשת אחריות מקוונת, כדי שנוכל לתמוך בקבלת מכשיר חלופי. כל מברשות השיניים והמכשירים הדנטליים של Sonicare מגיעים עם אחריות של שנתיים. 

מברשות השיניים של Philips Sonicare נטענות במספר דרכים שונות, בהתאם לדגם. יש להשתמש במטען המקורי שהגיע עם מברשת השיניים. לא כל מטעני Sonicare תואמים לאחרים. המטען עשוי לכלול חיבור USB-A הדורש מתאם קיר (לא כלול).

יש לקרוא את ההוראות הבאות בנושא טעינת מברשת השיניים. 
  1. יש לחבר את המטען לשקע.
  2. יש להניח את ידית המברשת על המטען.
  3. מחוון הסוללה יתחיל להבהב* כדי לציין שמברשת השיניים שלך נטענת. המברשת תפסיק להבהב כשהיא תיטען במלואה, מה שעשוי להימשך עד 24 שעות. 
ניתן להשאיר את מברשת השיניים על מטען המחובר לחשמל בין הצחצוחים, מבלי להשפיע על חיי הסוללה. 

*לתשומת לבך: ל-DailyClean 1100 אין נורית חיווי לסוללה.
 

מטען סטנדרטי של Sonicare

המידע בדף זה חל על הדגמים הבאים: HX3689/44 , HX3792/12 , HX3689/43 . לחץ כאן להצגת מספרי מוצרים נוספים  ›

שאלות נפוצות

מחפש משהו אחר?

גלה את כל אפשרויות התמיכה של פיליפס

דף הבית של התמיכה