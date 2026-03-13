איך ניתן לטעון את מברשת השיניים Sonicare?

אם ההוראות שלהלן לא עוזרות, ניתן ליצור קשר או ללחוץ כאן כדי לשלוח בקשת אחריות מקוונת, כדי שנוכל לתמוך בקבלת מכשיר חלופי. כל מברשות השיניים והמכשירים הדנטליים של Sonicare מגיעים עם אחריות של שנתיים.
מברשות השיניים של Philips Sonicare נטענות במספר דרכים שונות, בהתאם לדגם. יש להשתמש במטען המקורי שהגיע עם מברשת השיניים. לא כל מטעני Sonicare תואמים לאחרים. המטען עשוי לכלול חיבור USB-A הדורש מתאם קיר (לא כלול).
יש לקרוא את ההוראות הבאות בנושא טעינת מברשת השיניים.
יש לחבר את המטען לשקע.
יש להניח את ידית המברשת על המטען.
מחוון הסוללה יתחיל להבהב* כדי לציין שמברשת השיניים שלך נטענת. המברשת תפסיק להבהב כשהיא תיטען במלואה, מה שעשוי להימשך עד 24 שעות.
ניתן להשאיר את מברשת השיניים על מטען המחובר לחשמל בין הצחצוחים, מבלי להשפיע על חיי הסוללה.
*לתשומת לבך: ל-DailyClean 1100 אין נורית חיווי לסוללה.
המידע בדף זה חל על הדגמים הבאים:HX3689/44 , HX3792/12 , HX3689/43 .