אחריות לשנתיים

מהם מצבי הצחצוח במברשת השיניים Sonicare?

למברשת השיניים של Sonicare יש מצבי צחצוח שונים. מצבים אלה עשויים להשתנות בהתאם למברשת.
מצב ברירת המחדל של מברשת השיניים הוא מצב ניקוי. מצב זה מספק זמן צחצוח של 2 דקות, ומותאם לשימוש יומיומי. מצבי הצחצוח האחרים הם: 

 

מצבמצב צחצוחיתרון
ניקוי2 דקותלניקוי יומיומי מעולה.
ניקוי עמוק3 דקותמצב ארוך יותר להקדשת זמן נוסף לכל האזורים בפה לתחושת ניקיון מרעננת.
ניקוי עמוק+2 דקות / 3 דקותדומה למצב ניקוי עמוק אם מברשת השיניים שלך מחוברת לאפליקציה, מצב זה פועל במשך 2 דקות. אם מברשת השיניים שלך לא מחורבת, מצב זה פועל במשך 3 דקות.
לבן/לבן+2 דקות ו-40 שניותכדי להסיר כתמים על פני השטח ולהבריק את השיניים, לחיוך לבן יותר.
טיפול בחניכיים3 דקותמושלם לניקוי השיניים והחניכיים.
בריאות החניכיים3 דקות ו-20 שניותמצב ארוך יותר המאפשר זמן נוסף לניקוי השיניים האחוריות ושיפור בריאות החניכיים
רגיש2 דקותרעידות רכות לניקוי עדין אך יעיל עבור רגישות בשיניים ובחניכיים
טיפוח הלשון20 שניותניקוי הלשון עם ראש המברשת TongueCare.
פולישדקה אחתלהברשה וצחצוח השיניים.
טיפוח מקסימלי3 דקותמצב ארוך יותר המשלב מצבי ניקוי ועיסוי לניקיון יומיומי יוצא דופן בתוספת עיסוי חניכיים.


 

המידע בדף זה חל על הדגמים הבאים: HX3689/44 , HX3792/12 , HX3689/43 . לחץ כאן להצגת מספרי מוצרים נוספים  ›

