תמיכת פיליפס מהם מצבי הצחצוח במברשת השיניים Sonicare?

למברשת השיניים של Sonicare יש מצבי צחצוח שונים. מצבים אלה עשויים להשתנות בהתאם למברשת.

מצב ברירת המחדל של מברשת השיניים הוא מצב ניקוי. מצב זה מספק זמן צחצוח של 2 דקות, ומותאם לשימוש יומיומי. מצבי הצחצוח האחרים הם:





מצב מצב צחצוח יתרון ניקוי 2 דקות לניקוי יומיומי מעולה. ניקוי עמוק 3 דקות מצב ארוך יותר להקדשת זמן נוסף לכל האזורים בפה לתחושת ניקיון מרעננת. ניקוי עמוק+ 2 דקות / 3 דקות דומה למצב ניקוי עמוק אם מברשת השיניים שלך מחוברת לאפליקציה, מצב זה פועל במשך 2 דקות. אם מברשת השיניים שלך לא מחורבת, מצב זה פועל במשך 3 דקות. לבן/לבן+ 2 דקות ו-40 שניות כדי להסיר כתמים על פני השטח ולהבריק את השיניים, לחיוך לבן יותר. טיפול בחניכיים 3 דקות מושלם לניקוי השיניים והחניכיים. בריאות החניכיים 3 דקות ו-20 שניות מצב ארוך יותר המאפשר זמן נוסף לניקוי השיניים האחוריות ושיפור בריאות החניכיים רגיש 2 דקות רעידות רכות לניקוי עדין אך יעיל עבור רגישות בשיניים ובחניכיים טיפוח הלשון 20 שניות ניקוי הלשון עם ראש המברשת TongueCare. פוליש דקה אחת להברשה וצחצוח השיניים. טיפוח מקסימלי 3 דקות מצב ארוך יותר המשלב מצבי ניקוי ועיסוי לניקיון יומיומי יוצא דופן בתוספת עיסוי חניכיים.



