תנאי חיפוש

Troubleshooting & support

QLED
טלוויזיית 4K Ambilight

43PUS8500/12

Selected color

43 אינץ'

View product specifications
43PUS8500/12 QLED טלוויזיית 4K Ambilight
On this page
Log in or create an account

Register your product

You instantly have access to manuals, tailored support and more. Plus, it's quick and easy.
Register now

Manuals & Documentation

Back to other questions
Back to other questions

Suggested products

Suggested products

מוצרים שנצפו לאחרונה

  • על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים מסוכנים (RoHS), טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.
  • הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי לאוויר" (Free to Air). ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי DVB ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" (FAQ) באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תידרש גישה מותנית (Conditional Access) ומינוי. פנו למפעיל לקבלת מידע נוסף.
  • המבצעים של אפליקציית Smart TV משתנים לפי דגם טלוויזיה ומדינה. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/smarttv
  • אפליקציית TV Remote של פיליפס והפונקציות הקשורות בה משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp
  • EPG ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל.
  • דרוש מינוי Netflix. בכפוף לתנאים, בכתובת https://www.netflix.com
  • Amazon Prime זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
  • Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים מסחריים של .‏‎Amazon.com, Inc או של החברות המסונפות אליה. Amazon Alexa זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
  • כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט (OTT) בשלט הרחוק ישתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך הקופסה.
  • Google Assistant זמין בשפות שונות ובמדינות ספציפיות בהתאם לסוגי המוצרים.
  • טווח השימוש בבקרה הקולית עשוי להשתנות בהתאם למדינה ולשפה. למידע העדכני ביותר, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.
  • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ו-iOS הם סימנים מסחריים של Apple Inc, רשומים בארה"ב, במדינות אחרות ובאזורים אחרים.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.