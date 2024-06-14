תנאי חיפוש

  טלוויזיית 4K Ambilight
    LED טלוויזיית 4K Ambilight

    50PUS8009/12

    טלוויזיית 4K Ambilight

    הגיע הזמן להיסחף פנימה עם טלוויזיית Ambilight והתכונות המרובות שלה! תמונה נהדרת, צליל ריאליסטי של Dolby Atmos, וגם גיימינג חלק. בצפייה או במשחק, Ambilight מעלה את רף הריגושים—מעולם לא היה עוד ערב כזה מול הטלוויזיה.

    צבע:

    LED טלוויזיית 4K Ambilight

    טלוויזיית 4K Ambilight

    Ambilight TV עם תמורה נהדרת למחיר

    • טלוויזיה Ambilight‏ 126 ס"מ (50 אינץ')
    • Pixel Precise Ultra HD
    • פלטפורמה חכמה Titan OS
    • צליל של Dolby Atmos
    שקעו בתוכן האהוב עליכם. טלוויזיית Ambilight.

    שקעו בתוכן האהוב עליכם. טלוויזיית Ambilight.

    טלוויזיות Ambilight הן הטלוויזיות היחידות עם אורות LED מאחורי המסך המגיבים לתוכן הנצפה בו וסוחפים אותך להילה של תאורה צבעונית. היא משנה הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ומכניסה אותך עמוק יותר לתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים.

    צפייה מלאת חיים עם תמונה בהירה וחדה במיוחד.

    צפייה מלאת חיים עם תמונה בהירה וחדה במיוחד.

    ליהנות מכל צפייה באמצעות טלוויזיית 4K (UHD) LED Ambilight הבהירה של פיליפס. מנוע Pixel Precise Ultra HD של הטלוויזיה ממטב את איכות התמונה כדי לספק תמונות חדות במיוחד, צבעים עשירים ותנועה חלקה. לקבלת חוויית הצפייה הטובה ביותר בכל פעם.

    למצוא הכל בקלות. TITAN OS.

    למצוא הכל בקלות. TITAN OS.

    קל למצוא במהירות כל מה שצריך עם אפליקציית הטלוויזיה החכמה TITAN OS. נהנית מסדרה? אפשר להמשיך לצפות ישירות ממסך הבית. אם חיפשת משהו חדש, אפשר לעיין בקטגוריות כמו אקשן ודרמה ולקבל הצעות משירותי הסטרימינג המובילים—הכל במקום אחד.

    Dolby Atmos לצליל קולנועי.

    Dolby Atmos לצליל קולנועי.

    Dolby Atmos מושך אותך עמוק לתוך החוויה עם אפקטים קוליים במרחב מסביבך ומעלייך. בין אם החלליות עפות מעליך או שמתגנבים מאחוריך בצעדים שקטים, כל כולך בתוך האקשן.

    מוכנה למשחקים. VRR והשהיית קלט נמוכה בכל קונסולה.

    מוכנה למשחקים. VRR והשהיית קלט נמוכה בכל קונסולה.

    HDMI 2.1 מאפשר לכם להפיק את המרב מהקונסולה, עם מהלך משחק מהיר וגרפיקה חלקה. הגדרת השהיית קלט נמוכה מופעלת אוטומטית כאשר מפעילים את הקונסולה. מצב המשחק של Ambilight גורם לריגושים גדולים יותר.

    חיבור בקלות לרשתות בית חכם.

    חיבור בקלות לרשתות בית חכם.

    תאימות קלה עם Matter ועם Control4 כך שניתן לשלב בקלות את טלוויזיית 4K Ambilight לתוך רשת הבית החכם הקיימת.

    שלט עם פלסטיק ממוחזר. נארז באחריות.

    לטלוויזיית Ambilight זו יש מראה ארגנטי ומתוחכם וניתן להשתמש בטכנולוגיית Ambilight כשהמסך כבוי. שלט הטלוויזיה עשוי מפלסטיק ממוחזר, האריזה עשויה מפלסטיק ממוחזר מאושר FSC, והתכתובות בתוך הקופסה מודפסות על נייר ממוחזר.

    טלוויזיה דקה עם עיצוב דק ואטרקטיבי.

    טלוויזיה דקה עם עיצוב דק ואטרקטיבי.

    תאימות עם Matter עם Control4.

    תאימות עם Matter עם Control4.

    מפרט טכני

    • Ambilight

      תכונות Ambilight
      • התאמת הצבעים על הקיר
      • מצב תאורת טרקלין
      • מוזיקת Ambilight
      • AmbiSleep
      • התרעת זריחה
      • אנימציה של Ambilight FTI
      גרסת Ambilight
      תלת-צדדי

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      50  אינץ'
      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      126  ס"מ
      תצוגה
      LED 4K Ultra HD
      רזולוציית הפנל
      3840x2160
      מנוע Picture
      Pixel Precise Ultra HD

    • רזולוציית הקלט של הצג

      רזולוציה – קצב רענון
      • 640‏x‏60–480 הרץ
      • 576p – ‏50 הרץ
      • 720p –‏ 50 הרץ, 60 הרץ
      • 1920‎ x 1080p ‏-24/25/30/50/60 הרץ
      • 2560x1440-60 הרץ
      • 3840x2160p - 24/25/30/50/60 הרץ

    • טיונר / קליטה / שידור

      טלוויזיה דיגיטלית
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      מדריך תוכניות טלוויזיה*
      מדריך תוכניות אלקטרוני ל-8 ימים
      חיווי עוצמת האות
      כן
      טלטקסט
      1,000 עמודי היפר טקסט
      תמיכה ב-HEVC
      כן

    • Smart TV

      אפליקציות SmartTV*
      • Netflix
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • ערוצי TITAN
      • אפליקציית NFT*
      • אפליקציית STB Controller
      מערכת הפעלה
      TITAN OS
      גודל זיכרון (הבזק)*
      8 גיגה בייט

    • תכונות של טלוויזיה חכמה

      אינטראקציית משתמש/ת
      שיקוף מסך
      טלוויזיה אינטראקטיבית
      HbbTV
      עוזר/ת קולי/ת*
      Amazon Alexa מובנית
      חוויית בית חכם
      • עובדת עם Amazon Alexa
      • עובדת עם Google Assistant
      • MATTER
      • Amazon Alexa מובנית

    • יישומי מולטימדיה

      פורמטים להקרנת וידיאו מוקלט
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      תמיכה בפורמטים של כתוביות
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • צליל

      הספק מוצא (RMS)
      20W
      תצורת רמקולים
      רמקולים בעלי טווח מלא 2x10 ואט
      דחיסה/פרישה
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      הגברת הצליל
      • שיפור בס Dolby
      • ניקוי תיבת שיח
      • צליל AI
      • אקולייזר AI
      • איזון עוצמה Dolby
      • מצב לילה
      • התאמה אישית לצליל

    • קישוריות

      מספר חיבורי HDMI
      3
      תכונות HDMI
      • 4K
      • ערוץ אודיו חוזר
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • שלט רחוק עובר דרך
      • בקרת שמע של המערכת
      • מערכת במצב המתנה
      • הקרנה בנגיעה אחת
      מספר שקעי USB
      2
      חיבור אלחוטי
      Wi-Fi 802.11n, פס יחיד 2x2
      HDCP 2.3
      כן בכל HDMI
      HDMI ARC
      כן ב-HDMI1
      תכונות HDMI 2.1
      • eARC ב-HDMI 1
      • תמיכה ב-eARC/ VRR/ ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC עבור Philips TV/SB
      • הגדרות חיצוניות באמצעות TV UI

    • תכונות וידאו של HDMI נתמכות

      משחקים
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • תואמת +HDR10

    • כרטיס אנרגיה EU

      מספרי רישום EPREL
      1960010
      סיווג אנרגיה ל-SDR
      E
      מצב דרישת מתח ל-SDR
      45 קילוואט/1000 הרץ  kWh‏/1000 שעות
      סיווג אנרגיה ל-HDR
      G
      מצב דרישת מתח ל-HDR
      78 קילוואט/1000 הרץ  kWh‏/1000 שעות
      צריכת חשמל במצב כבוי
      n.a
      מצב המתנה ברשת
      2.0  W
      נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח
      LED LCD

    • חשמל

      רשת החשמל
      220 – 240 וולט AC, 60/50 הרץ
      צריכת חשמל במצב המתנה
      פחות מ-0.5 W
      תכונות חיסכון בחשמל
      • טיימר כיבוי אוטומטי
      • השתקת תמונה (לרדיו)
      • מצב חסכוני
      • חיישן אור

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • שלט רחוק
      • סוללות AAA X 2
      • מעמד למשטח השולחן
      • כבל חשמל
      • מדריך שימוש מהיר
      • חוברת על היבטי בטיחות וחוק

    • עיצוב

      צבעים בטלוויזיה
      מסגרת מט שחורה
      עיצוב המעמד
      מקלות שחורים

    • מידות

      המרחק בין 2 מעמדים
      810  מ"מ
      מתאים להתקנה על קיר
      200 x‏ 100 מ"מ
      טלוויזיה ללא מעמד (רוחב x גובה x עומק)
      1111 x‏ 649 x‏ 88 מ"מ
      יחידה ראשית (רוחב x גובה x עומק)
      1111 x‏ 674 x‏ 255 מ"מ
      קרטון אריזה (רוחב x גובה x עומק)
      1240 x‏ 785 x‏ 150 מ"מ
      רוחב טלוויזיה ללא מעמד
      8.2 ק"ג
      רוחב טלוויזיה עם מעמד
      8.4 ק"ג
      משקל כולל אריזה
      10.0 ק"ג

    • על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים מסוכנים (RoHS), טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.
    • הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי לאוויר" (Free to Air). ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי DVB ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" (FAQ) באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תידרש גישה מותנית (Conditional Access) ומינוי. פנו למפעיל לקבלת מידע נוסף.
    • המבצעים של אפליקציית Smart TV משתנים לפי דגם טלוויזיה ומדינה. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/smarttv
    • אפליקציית TV Remote של פיליפס והפונקציות הקשורות בה משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל.
    • דרוש מינוי Netflix. בכפוף לתנאים, בכתובת https://www.netflix.com
    • Amazon Prime זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים מסחריים של .‏‎Amazon.com, Inc או של החברות המסונפות אליה. Amazon Alexa זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט (OTT) בשלט הרחוק ישתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך הקופסה.
    • Google Assistant זמין בשפות שונות ובמדינות ספציפיות בהתאם לסוגי המוצרים.
    • שירות אפליקציית HBO Max יהיה זמין מאוגוסט 2024.
    • Matter / Control4: תכונה זו תהפוך לזמינה ב-2024 באמצעות עדכון תוכנה.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

    ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.