טלוויזיית 4K Ambilight

הגיע הזמן להיסחף פנימה עם טלוויזיית Ambilight והתכונות המרובות שלה! תמונה נהדרת, צליל ריאליסטי של Dolby Atmos, וגם גיימינג חלק. בצפייה או במשחק, Ambilight מעלה את רף הריגושים—מעולם לא היה עוד ערב כזה מול הטלוויזיה.