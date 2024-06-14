50PUS8009/12
טלוויזיית 4K Ambilight
הגיע הזמן להיסחף פנימה עם טלוויזיית Ambilight והתכונות המרובות שלה! תמונה נהדרת, צליל ריאליסטי של Dolby Atmos, וגם גיימינג חלק. בצפייה או במשחק, Ambilight מעלה את רף הריגושים—מעולם לא היה עוד ערב כזה מול הטלוויזיה.See all benefits
טלוויזיות Ambilight הן הטלוויזיות היחידות עם אורות LED מאחורי המסך המגיבים לתוכן הנצפה בו וסוחפים אותך להילה של תאורה צבעונית. היא משנה הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ומכניסה אותך עמוק יותר לתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים.
ליהנות מכל צפייה באמצעות טלוויזיית 4K (UHD) LED Ambilight הבהירה של פיליפס. מנוע Pixel Precise Ultra HD של הטלוויזיה ממטב את איכות התמונה כדי לספק תמונות חדות במיוחד, צבעים עשירים ותנועה חלקה. לקבלת חוויית הצפייה הטובה ביותר בכל פעם.
קל למצוא במהירות כל מה שצריך עם אפליקציית הטלוויזיה החכמה TITAN OS. נהנית מסדרה? אפשר להמשיך לצפות ישירות ממסך הבית. אם חיפשת משהו חדש, אפשר לעיין בקטגוריות כמו אקשן ודרמה ולקבל הצעות משירותי הסטרימינג המובילים—הכל במקום אחד.
Dolby Atmos מושך אותך עמוק לתוך החוויה עם אפקטים קוליים במרחב מסביבך ומעלייך. בין אם החלליות עפות מעליך או שמתגנבים מאחוריך בצעדים שקטים, כל כולך בתוך האקשן.
HDMI 2.1 מאפשר לכם להפיק את המרב מהקונסולה, עם מהלך משחק מהיר וגרפיקה חלקה. הגדרת השהיית קלט נמוכה מופעלת אוטומטית כאשר מפעילים את הקונסולה. מצב המשחק של Ambilight גורם לריגושים גדולים יותר.
תאימות קלה עם Matter ועם Control4 כך שניתן לשלב בקלות את טלוויזיית 4K Ambilight לתוך רשת הבית החכם הקיימת.
לטלוויזיית Ambilight זו יש מראה ארגנטי ומתוחכם וניתן להשתמש בטכנולוגיית Ambilight כשהמסך כבוי. שלט הטלוויזיה עשוי מפלסטיק ממוחזר, האריזה עשויה מפלסטיק ממוחזר מאושר FSC, והתכתובות בתוך הקופסה מודפסות על נייר ממוחזר.
טלוויזיה דקה עם עיצוב דק ואטרקטיבי.
תאימות עם Matter עם Control4.
