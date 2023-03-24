Other items in the box
- שלט רחוק
- סוללות AAA X 2
- מעמד למשטח השולחן
- כבל חשמל
- מדריך התחלה מהירה
- חוברת על היבטי בטיחות וחוק
65PUS7008/12
למצוא, לצפות, לאהוב.
הטלוויזיה החכמה יכולה למצוא כל דבר שמעניין אותך לצפות בו. מקלאסיקות ישנות להפקות החדשות ביותר, אפשר להרגע בכורסה בזמן שהטלוויזיה עובדת בשבילך ומחפשת בכל שירותי ההזרמה! להנות מתמונה מרהיבה וצליל סוחף.
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
לא משנה באיזה תוכן אתם צופים, טלוויזיית 4K LED הזו נותנת לכם תמונה בהירה וחדה במיוחד עם צבעים עשירים. בנוסף, טלוויזיה זו תואמת לכל פורמטי HDR העיקריים, כך שתראו פרטים רבים יותר - אפילו במקומות חשוכים ובהירים - בזמן הזרמה של תוכן HDR.
מצאו תוכן במהירות עם הטלוויזיה החכמה החדשה שלנו. נהנים מסדרה? תוכלו להמשיך לצפות ישירות ממסך הבית. אם אתם מחפשים משהו חדש, תוכלו לעיין בקטגוריות כמו פעולה או דרמה ולראות הצעות משירותי ההזרמה הטובים ביותר - הכל במקום אחד.
מחפש טלוויזיה שמתאימה לחדר שלך? המסך ללא מסגרת של הטלוויזיה החכמה באיכות 4K הזו מתאים כמעט לכל עיצוב, והרגלים הדקות בשחור מט גורמות למסך להיראות כאילו הוא מרחף באוויר. האריזות והתוספות שלנו עשויות מקרטון ומנייר ממוחזרים.
HDMI 2.1 מאפשר לכם להפיק את המרב מהקונסולה, עם מהלך משחק מהיר וגרפיקה חלקה. VRR נתמך והגדרת השהיית קלט נמוכה מופעלת אוטומטית כאשר מפעילים את הקונסולה.
תמונה/תצוגה
רזולוציית הקלט של הצג
טיונר / קליטה / שידור
Smart TV
תכונות של טלוויזיה חכמה
יישומי מולטימדיה
מעבד
צליל
קישוריות
תכונות וידאו של HDMI נתמכות
כרטיס אנרגיה EU
חשמל
אביזרים
עיצוב
מידות
