    LED 4K TV

    65PUS7008/12

    למצוא, לצפות, לאהוב.

    הטלוויזיה החכמה יכולה למצוא כל דבר שמעניין אותך לצפות בו. מקלאסיקות ישנות להפקות החדשות ביותר, אפשר להרגע בכורסה בזמן שהטלוויזיה עובדת בשבילך ומחפשת בכל שירותי ההזרמה! להנות מתמונה מרהיבה וצליל סוחף.

    LED 4K TV

    4K TV

    • טלוויזיה בגודל 164 ס"מ (65 אינץ')
    • תמיכה בפורמטי HDR עיקרי
    • טלוויזיה חכמה של פיליפס
    תמונה חדה במיוחד. צפייה מלאת חיים.

    לא משנה באיזה תוכן אתם צופים, טלוויזיית 4K LED הזו נותנת לכם תמונה בהירה וחדה במיוחד עם צבעים עשירים. בנוסף, טלוויזיה זו תואמת לכל פורמטי HDR העיקריים, כך שתראו פרטים רבים יותר - אפילו במקומות חשוכים ובהירים - בזמן הזרמה של תוכן HDR.

    טלוויזיה נהדרת. ללא טרחה. טלוויזיה חכמה של פיליפס.

    מצאו תוכן במהירות עם הטלוויזיה החכמה החדשה שלנו. נהנים מסדרה? תוכלו להמשיך לצפות ישירות ממסך הבית. אם אתם מחפשים משהו חדש, תוכלו לעיין בקטגוריות כמו פעולה או דרמה ולראות הצעות משירותי ההזרמה הטובים ביותר - הכל במקום אחד.

    טלוויזיה דקה. מוכנה לעתיד.

    מחפש טלוויזיה שמתאימה לחדר שלך? המסך ללא מסגרת של הטלוויזיה החכמה באיכות 4K הזו מתאים כמעט לכל עיצוב, והרגלים הדקות בשחור מט גורמות למסך להיראות כאילו הוא מרחף באוויר. האריזות והתוספות שלנו עשויות מקרטון ומנייר ממוחזרים.

    נהדרת למשחקים. VRR והשהיית קלט נמוכה בכל קונסולה.

    HDMI 2.1 מאפשר לכם להפיק את המרב מהקונסולה, עם מהלך משחק מהיר וגרפיקה חלקה. VRR נתמך והגדרת השהיית קלט נמוכה מופעלת אוטומטית כאשר מפעילים את הקונסולה.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      65  אינץ'
      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      164  ס"מ
      תצוגה
      LED 4K Ultra HD
      רזולוציית הפנל
      3840 x ‏2160
      קצב רענון טבעי
      60  Hz
      מנוע Picture
      Pixel Precise Ultra HD
      שיפור תמונה
      • HDR10
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • תואמת +HDR10

    • רזולוציית הקלט של הצג

      רזולוציה – קצב רענון
      • 576p – ‏50 הרץ
      • 640‏x‏60–480 הרץ
      • 720p –‏ 50 הרץ, 60 הרץ
      • 1920x1080p-24 הרץ,25H הרץ,30 הרץ
      • ,50 הרץ,60 הרץ
      • 2560x1440-60 הרץ
      • 3840x2160p-24 הרץ,25 הרץ,30 הרץ
      • , 50 הרץ,60 הרץ

    • טיונר / קליטה / שידור

      טלוויזיה דיגיטלית
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      הקרנת וידיאו מוקלט
      • PAL
      • SECAM
      מדריך תוכניות טלוויזיה*
      מדריך תוכניות אלקטרוני ל-8 ימים
      חיווי עוצמת האות
      כן
      טלטקסט
      1,000 עמודי היפר טקסט
      תמיכה ב-HEVC
      כן

    • Smart TV

      מערכת הפעלה
      טלוויזיה חכמה עם מערכת הפעלה משופרת

    • תכונות של טלוויזיה חכמה

      אינטראקציית משתמש/ת
      • SimplyShare
      • שיקוף מסך
      טלוויזיה אינטראקטיבית
      HbbTV
      אפליקציות SmartTV*
      • Youtube
      • החנות של פיליפס
      • Amazon Prime Video
      • Netflix
      עוזר/ת קולי/ת*
      • פועלת עם Alexa
      • פועלת עם Google Home

    • יישומי מולטימדיה

      פורמטים להקרנת וידיאו מוקלט
      • מכולות: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (גרסה 2 עד 9.2)
      • WMA-PRO (v9 ו- v10)
      • FLAC
      תמיכה בפורמטים של כתוביות
      • SMI.
      • SRT.
      • SSA.
      • SUB.
      • TXT.
      • ASS.
      פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • HEIF

    • מעבד

      עוצמת עיבוד
      ליבה כפולה

    • צליל

      הספק מוצא (RMS)
      16W
      תצורת רמקולים
      רמקול 2x8 ואט עם טווח מלא
      דחיסה/פרישה
      Dolby Digital MS12 V2.5
      הגברת הצליל
      • צליל AI
      • ניקוי תיבת שיח
      • שיפור בס Dolby
      • איזון עוצמה Dolby
      • מצב לילה
      • אקולייזר AI

    • קישוריות

      מספר חיבורי HDMI
      3
      תכונות HDMI
      • 4K
      • ערוץ אודיו חוזר
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • שלט רחוק עובר דרך
      • בקרת שמע של המערכת
      • מערכת במצב המתנה
      • הקרנה בנגיעה אחת
      מספר שקעי USB
      2
      חיבור אלחוטי
      Wi-Fi 802.11n, פס יחיד 2x2
      חיבורים אחרים
      • ממשק משותף פלוס (CI+)
      • מחבר שירות
      • מחבר לוויין
      HDCP 2.3
      כן בכל HDMI
      HDMI ARC
      כן ב-HDMI1
      תכונות HDMI 2.1
      • eARC ב-HDMI 1
      • תמיכה ב-eARC/ VRR/ ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC עבור Philips TV/SB
      • הגדרות חיצוניות באמצעות TV UI

    • תכונות וידאו של HDMI נתמכות

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • כרטיס אנרגיה EU

      מספרי רישום EPREL
      1437548
      סיווג אנרגיה ל-SDR
      E
      מצב דרישת מתח ל-SDR
      85  kWh‏/1000 שעות
      סיווג אנרגיה ל-HDR
      G
      מצב דרישת מתח ל-HDR
      135  kWh‏/1000 שעות
      צריכת חשמל במצב כבוי
      לא ישים
      מצב המתנה ברשת
      2.0  W
      נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח
      LED LCD

    • חשמל

      רשת החשמל
      220 – 240 וולט AC, 60/50 הרץ
      צריכת חשמל במצב המתנה
      <0.3W
      תכונות חיסכון בחשמל
      • טיימר כיבוי אוטומטי
      • השתקת תמונה (לרדיו)
      • מצב חסכוני
      • חיישן אור
      צריכת חשמל במצב כבוי
      לא ישים

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • שלט רחוק
      • סוללות AAA X 2
      • מעמד למשטח השולחן
      • כבל חשמל
      • מדריך התחלה מהירה
      • חוברת על היבטי בטיחות וחוק

    • עיצוב

      צבעים בטלוויזיה
      מסגרת מט שחורה
      עיצוב המעמד
      מוטות חוד במט שחור

    • מידות

      רוחב המקלט
      1447.0  מ"מ
      גובה המקלט
      843.0  מ"מ
      עומק המקלט
      92.0  מ"מ
      משקל המוצר
      17.8  ק"ג
      רוחב המקלט (עם מעמד)
      1447.0  מ"מ
      גובה המקלט (עם מעמד)
      864.0  מ"מ
      עומק המקלט (עם מעמד)
      290.0  מ"מ
      משקל המוצר (+ מעמד)
      18.0  ק"ג
      רוחב המארז
      1600.0  מ"מ
      גובה המארז
      995.0  מ"מ
      עומק המארז
      170.0  מ"מ
      משקל כולל אריזה
      22.6  ק"ג
      רוחב מעמד
      760.0  מ"מ
      גובה מעמד
      21.0  מ"מ
      עומק מעמד
      290.0  מ"מ
      המרחק בין 2 מעמדים
      760.0  מ"מ
      גובה המעמד לקצה תחתית הטלוויזיה
      21.0  מ"מ
      מתאים להתקנה על קיר
      400 x ‏300 מ"מ

    Other items in the box

    • שלט רחוק
    • סוללות AAA X 2
    • מעמד למשטח השולחן
    • כבל חשמל
    • מדריך התחלה מהירה
    • חוברת על היבטי בטיחות וחוק
    • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
    • EPG ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל.
    • הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי לאוויר" (Free to Air). ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי DVB ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" (FAQ) באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תידרש גישה מותנית (Conditional Access) ומינוי. פנה למפעיל שלך לקבלת מידע נוסף.
    • אפליקציית TV Remote של פיליפס והפונקציות הקשורות בה משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp.
    • המבצעים של אפליקציית Smart TV משתנים לפי דגם טלוויזיה ומדינה. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/smarttv.
    • על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים מסוכנים (RoHS), טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.
    • Amazon Prime זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • דרוש מינוי Netflix. בכפוף לתנאים, בכתובת https://www.netflix.com
    • Rakuten TV זמינה בשפות ובמדינות נבחרות.
    • פועלת Google Assistant במדינות שבהן Google הכניסה לפעולה את הפונקציה.
    • שליטה מרחוק ללא מיקרופון, Google Asistant פועלת דרך אפליקציית Google Home ניידת או דרך רמקול Google Home.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

