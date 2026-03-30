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  • 2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות
  • 2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות
  • 2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות
  • 2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות
  • 2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות
  • 2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות
  • 2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות
  • 2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות
  • 2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות
  • 2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות

סדרה 2200מכונות קפה, אוטומטיות

EP2220/10

2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות
תיהנו מטעם וארומה נהדרים של קפה מפולי קפה טריים, בטמפרטורה המושלמת, בזכות מערכת החליטה החכמה שלנו. מקציף הקפה הקלאסי מאפשר לכם ליצור בקלות קפוצ'ינו חלק כמשי או לאטה מקיאטו.
הצג את כל היתרונות

הודות למסך המגע האינטואיטיבי

2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות

  • 2 סוגי קפה

  • מקציף חלב קלאסי

  • שחור מט

  • מסך מגע

קצף חלב מענג הודות למקציף החלב הקלאסי

קצף חלב מענג הודות למקציף החלב הקלאסי

מקציף החלב הקלאסי פולט קיטור ומאפשר לכם להכין בקלות חלב מוקצף עשיר במרקם משי לקפוצ'ינו. בנוסף, מכיוון שהוא בנוי משני חלקים בלבד, קל מאוד לנקות אותו.

בחירת הקפה הרצוי בקלות הודות למסך המגע האינטואיטיבי

בחירת הקפה הרצוי בקלות הודות למסך המגע האינטואיטיבי

הטעם והארומה המפתים של קפה מפולים טריים נמצא במרחק של נגיעה אחת. מסך המגע האינטואיטיבי מאפשר לכם לבחור בקלות את המשקה הרצוי.

התאימו את עוצמת הארומה והכמות באמצעות 'My Coffee Choice'

התאימו את עוצמת הארומה והכמות באמצעות 'My Coffee Choice'

התאימו את העוצמה וכמות הקפה בעזרת תפריט 'My Coffee Choice'. בחרו בקלות מתוך שלוש תוכניות - לפי טעמכם האישי.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

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הסתייגויות

  1. מבוסס על 8 החלפות מסננים, בהתאם לחיוויים מהמכונה. מספר הספלים בפועל תלוי בזני הקפה שנבחרו, ובהרגלי השטיפה והניקוי.

  2. מבוסס על ‎70–82°C

  3. לא כלול בתכולת האריזה