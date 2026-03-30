2 משקאות קפה טעימים מפולי קפה טריים, בקלות

תיהנו מטעם וארומה נהדרים של קפה מפולי קפה טריים, בטמפרטורה המושלמת, בזכות מערכת החליטה החכמה שלנו. מקציף הקפה הקלאסי מאפשר לכם ליצור בקלות קפוצ'ינו חלק כמשי או לאטה מקיאטו.