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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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EP2220/10
2 סוגי קפה
מקציף חלב קלאסי
שחור מט
מסך מגע
מקציף החלב הקלאסי פולט קיטור ומאפשר לכם להכין בקלות חלב מוקצף עשיר במרקם משי לקפוצ'ינו. בנוסף, מכיוון שהוא בנוי משני חלקים בלבד, קל מאוד לנקות אותו.
הטעם והארומה המפתים של קפה מפולים טריים נמצא במרחק של נגיעה אחת. מסך המגע האינטואיטיבי מאפשר לכם לבחור בקלות את המשקה הרצוי.
התאימו את העוצמה וכמות הקפה בעזרת תפריט 'My Coffee Choice'. בחרו בקלות מתוך שלוש תוכניות - לפי טעמכם האישי.
מבוסס על 8 החלפות מסננים, בהתאם לחיוויים מהמכונה. מספר הספלים בפועל תלוי בזני הקפה שנבחרו, ובהרגלי השטיפה והניקוי.
מבוסס על 70–82°C
לא כלול בתכולת האריזה