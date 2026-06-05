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קפה
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סדרה 2200 מכונות קפה, אוטומטיות
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EP0810
EP0820
EP0824
EP1220
EP1221
EP1222
EP1223
EP1224
EP2220
EP2221
EP2223
EP2224
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EP2320
EP3221
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שקיות של מנקה מעגלי חלב
טבליות מסיר שמן קפה
מסיר אבנית למכונת אספרסו
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