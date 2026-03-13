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קולקציה יומית מסחטת פרי הדר

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קולקציה יומיתמסחטת פרי הדר

HR2738/00

קולקציה יומית מסחטת פרי הדר

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מדריכים ותיעוד

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF קובץ, 632.9 kB
  • 13 March 2026

עם מסחטת פרי ההדר הזו תוכל לסחוט מיץ טעים וביתי בקלות. הודות לעיצוב הקומפקטי, אפשר לאחסן את המסחטה בקלות וכל החלקים בטוחים לשטיפה במדיח כלים, כך שנחסך ממך זמן שטיפה.

  • PDF קובץ
  • 28 May 2026

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