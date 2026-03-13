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קולקציה יומית מסחטת פרי הדר
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HR2738/00
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עם מסחטת פרי ההדר הזו תוכל לסחוט מיץ טעים וביתי בקלות. הודות לעיצוב הקומפקטי, אפשר לאחסן את המסחטה בקלות וכל החלקים בטוחים לשטיפה במדיח כלים, כך שנחסך ממך זמן שטיפה.
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