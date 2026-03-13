עם מסחטת פרי ההדר הזו תוכל לסחוט מיץ טעים וביתי בקלות. הודות לעיצוב הקומפקטי, אפשר לאחסן את המסחטה בקלות וכל החלקים בטוחים לשטיפה במדיח כלים, כך שנחסך ממך זמן שטיפה.