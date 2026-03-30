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  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
  • ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד

חדש

Philips Sonicare Compact Flosser 1000מכשיר לניקוי שיניים במים

HX3333/23

צבע

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד
שלבו בקלות את השימוש בחוט דנטלי בשגרה היומית שלכם עם הסילונית הקומפקטית של Philips Sonicare מדגם 1000. תוך 60 שניות בלבד, היא מסירה עד 99.9% מהפלאק* בין השיניים ולאורך קו החניכיים. העיצוב המתקפל הופך אותה למושלמת לשימוש גם בדרכים.
הצג את כל היתרונות

הסרה של עד 99.9% יותר פלאק באזורים המטופלים*

ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד

  • עיצוב קומפקטי ונייד

  • מסירה בעדינות עד 99.9% יותר פלאק באזורים המטופלים*

  • חניכיים בריאות יותר בעד 100% מאשר חוט דנטלי רגיל**

  • 3 מצבי ניקוי

  • חיי סוללה של 21 ימים***

הסרת פלאק עדינה אך יעילה

הסרת פלאק עדינה אך יעילה

הסילונית הקומפקטית של Philips Sonicare מדגם 1000 היא עדינה, יעילה ומוכנה לכל נסיעה. סילונית זו מסירה עד 99.9% מהפלאק בין השיניים ולאורך קו החניכיים תוך 60 שניות בלבד*.

חניכיים בריאות יותר בעד 100% בהשוואה לחוט דנטלי רגיל**

חניכיים בריאות יותר בעד 100% בהשוואה לחוט דנטלי רגיל**

הסילונית הקומפקטית של Philips Sonicare מדגם 1000 היא עד 100% יעילה יותר מחוט דנטלי רגיל לשיפור בריאות החניכיים תוך 4 שבועות בלבד**.

עיצוב קומפקטי ונייד

עיצוב קומפקטי ונייד

הסילונית היא קומפקטית ומיועדת לנשיאה לכל מקום. מכל המים המתקפל בנפח 200 מ"ל מחליק על גבי הידית כשהוא ריק, מה שמקל על האחסון בבית או על האריזה בתיק במהלך נסיעות.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. במחקר במבחנה, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות

  2. לאחר 4 שבועות, בהשוואה לחוט דנטלי רגיל, עם פייה סטנדרטית

  3. מבוסס על ניקוי אחד בחוט דנטלי ליום באורך דקה