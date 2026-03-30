ניקוי קל בחוט דנטלי, תוך 60 שניות בלבד

שלבו בקלות את השימוש בחוט דנטלי בשגרה היומית שלכם עם הסילונית הקומפקטית של Philips Sonicare מדגם 1000. תוך 60 שניות בלבד, היא מסירה עד 99.9% מהפלאק* בין השיניים ולאורך קו החניכיים. העיצוב המתקפל הופך אותה למושלמת לשימוש גם בדרכים.