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חדש
HX3333/24
עיצוב קומפקטי ונייד
מסירה בעדינות עד 99.9% יותר פלאק באזורים המטופלים*
חניכיים בריאות יותר בעד 100% מאשר חוט דנטלי רגיל**
3 מצבי ניקוי
חיי סוללה של 21 ימים***
הסילונית הקומפקטית של Philips Sonicare מדגם 1000 היא עדינה, יעילה ומוכנה לכל נסיעה. סילונית זו מסירה עד 99.9% מהפלאק בין השיניים ולאורך קו החניכיים תוך 60 שניות בלבד*.
הסילונית הקומפקטית של Philips Sonicare מדגם 1000 היא עד 100% יעילה יותר מחוט דנטלי רגיל לשיפור בריאות החניכיים תוך 4 שבועות בלבד**.
הסילונית היא קומפקטית ומיועדת לנשיאה לכל מקום. מכל המים המתקפל בנפח 200 מ"ל מחליק על גבי הידית כשהוא ריק, מה שמקל על האחסון בבית או על האריזה בתיק במהלך נסיעות.
במחקר במבחנה, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות
לאחר 4 שבועות, בהשוואה לחוט דנטלי רגיל, עם פייה סטנדרטית
מבוסס על ניקוי אחד בחוט דנטלי ליום באורך דקה