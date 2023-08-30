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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 מכשיר לניקוי שיניים במים

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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000מכשיר לניקוי שיניים במים

HX3806/31

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 מכשיר לניקוי שיניים במים

צבע

לבן
לבן
שחור
שחור

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מדריך למשתמש

  • PDF קובץ, 5.2 MB
  • 30 August 2023

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