אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
30-day return
סילונית חשמל
כל הסדרות
Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 מכשיר לניקוי שיניים במים
תמיכה
HX3806/31
צבע
עבור לחנות
נא להיכנס או ליצור חשבון
תהייה לך גישה מידית למדריכים, תמיכה מותאמת אישית ועוד. בנוסף, זה קל ומהיר.
מדריך למשתמש
F1 Standard nozzleפייה למכשיר לניקוי שיניים במים
פיית F3 מרובעת להחלפה פייה לסילונית דנטלית
בדוק/בדקי את תנאי האחריות שלך והתחל/התחילי בהחלפה או בתיקון המוצר
אחריות
מדיניות האחריות על המוצרים שלנו