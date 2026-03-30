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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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HX6064/10
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
4-pack
Standard size
Click-on
BrushSync mode pairing
סיבים איכותיים וצפופים להסרת עד פי 7 יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית.
משטח הסרת הכתמים של DiamondClean, העשוי מזיפים בצורת יהלום צפופים, מסיר את כתמי השטח הנגרמים על ידי מזון ומשקאות. תבחין בחיוך לבן יותר, עד 100%*, תוך 7 ימים בלבד.
תמיד תקבל את הניקוי הטוב ביותר האפשרי עם תכונת חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית ™BrushSync**. ראש המברשת Philips Sonicare W2 Optimal White מסתנכרן עם ידית מברשת Philips Sonicare המופעלת באמצעות ™BushSync**, הבוחרת את מצב הצחצוח ורמת העוצמה המיטביים להלבנה יוצאת דופן. כל שעליך לעשות הוא להתחיל לצחצח.
than a manual toothbrush
BrushSync™ mode-pairing is only compatible with Philips Sonicare BrushSync™ enabled toothbrush handles