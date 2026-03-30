בוחר אוטומטית מצב מיטבי לקבלת תוצאות אולטימטיביות**

תמיד תקבל את הניקוי הטוב ביותר האפשרי עם תכונת חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית ™BrushSync**. ראש המברשת Philips Sonicare W2 Optimal White מסתנכרן עם ידית מברשת Philips Sonicare המופעלת באמצעות ™BushSync**, הבוחרת את מצב הצחצוח ורמת העוצמה המיטביים להלבנה יוצאת דופן. כל שעליך לעשות הוא להתחיל לצחצח.