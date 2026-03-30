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  • Up to 100% whiter teeth in just one week*
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  • Up to 100% whiter teeth in just one week*
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  • Up to 100% whiter teeth in just one week*
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Philips Sonicare W2 Optimal WhiteStandard sonic toothbrush heads

HX6064/10

צבע

לבן
לבן
שחור
שחור
Up to 100% whiter teeth in just one week*
The W2 Optimal White brushhead is perfect for those who want to go beyond deep cleaning to remove surface stains for a radiant, whiter smile. This brush head is also great for maintaining brightness between professional whitening treatments
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מוצרים תואמים
Series 5300

Series 5300
מברשת שיניים נטענת

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
מברשת שיניים נטענת

HX710A

HX7108/02

Sonicare

Sonicare
מברשת שיניים נטענת

HX710A

HX7108/03

Series 5300

Series 5300
מברשת שיניים נטענת

HX710A

HX7109/01

Series 5500

Series 5500
מברשת שיניים נטענת

HX711A

HX7110/01

Series 5500

Series 5500
מברשת שיניים נטענת

HX711A

HX7110/02

Series 5500

Series 5500
מברשת שיניים נטענת

HX711A

HX7119/01

Advanced cleaning for stain removal & whiter teeth

Up to 100% whiter teeth in just one week*

  • 4-pack

  • Standard size

  • Click-on

  • BrushSync mode pairing

הסרת יותר פלאק עד פי 7 מאשר על ידי מברשת שיניים ידנית

הסרת יותר פלאק עד פי 7 מאשר על ידי מברשת שיניים ידנית

סיבים איכותיים וצפופים להסרת עד פי 7 יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית.

זיפים בצורת יהלום מעניקים לך שיניים לבנות יותר ב-100% תוך שבוע אחד

זיפים בצורת יהלום מעניקים לך שיניים לבנות יותר ב-100% תוך שבוע אחד

משטח הסרת הכתמים של DiamondClean, העשוי מזיפים בצורת יהלום צפופים, מסיר את כתמי השטח הנגרמים על ידי מזון ומשקאות. תבחין בחיוך לבן יותר, עד 100%*, תוך 7 ימים בלבד.

בוחר אוטומטית מצב מיטבי לקבלת תוצאות אולטימטיביות**

בוחר אוטומטית מצב מיטבי לקבלת תוצאות אולטימטיביות**

תמיד תקבל את הניקוי הטוב ביותר האפשרי עם תכונת חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית ™BrushSync**. ראש המברשת Philips Sonicare W2 Optimal White מסתנכרן עם ידית מברשת Philips Sonicare המופעלת באמצעות ™BushSync**, הבוחרת את מצב הצחצוח ורמת העוצמה המיטביים להלבנה יוצאת דופן. כל שעליך לעשות הוא להתחיל לצחצח.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. than a manual toothbrush

  2. BrushSync™ mode-pairing is only compatible with Philips Sonicare BrushSync™ enabled toothbrush handles