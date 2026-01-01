HX7403/07
מסירה בעדינות עד פי 10 יותר פלאק*
ניקוי יסודי יכול להיות עדין לשיניים וחניכיים רגישות. ראש המברשת S2 Sensitive כולל עיצוב ייחודי עם סיבים ארוכים, דקים ורכים במיוחד ששומרים על העדינות של כל תנועת מברשת. עם יותר מ-3,000 סיבים צפופים, ראש המברשת הזה עוזר להסיר עד פי 10 יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית*.
מברשת השיניים החשמלית הזו משתמשת בטכנולוגיית Sonicare החדשנית שלנו כדי לספק ניקוי אחיד לכל חלל הפה. המנוע מכוונן את העוצמה באופן אוטומטי כך שאין ירידה בביצועים כשמגיעים לאזורים הקשים לניקוי. בואו ליהנות מניקוי עדין אך יעיל של השיניים והחניכיים עם עד 62,000 תנועות סיבים. תנועת הזרימה של Sonicare מסייעת לסיבי המברשת בניקוי באמצעות הזרמת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.
מברשת השיניים החשמלית של Sonicare כוללת טבעת אור בבסיסה שמודיעה לכם בעדינות אם אתם לוחצים יותר מדי. פשוט הפחיתו את הלחץ כאשר היא נדלקת והגנו על החניכיים שלכם.
הזניקו את הניקוי שלכם קדימה עם 6 הגדרות צחצוח. בין אם אתם מעוניינים בחיזוק הצחצוח או במיקוד ספציפי עבור הניקוי, זו לא בעיה. בחרו בין מצבי 'ניקוי' ו'רגיש'. בחרו בין שלוש הגדרות עוצמה.
הנרתיק לנסיעות מאפשר לכם לקחת את המכשיר כשאתם בדרכים. הוא חזק מספיק כדי לשמור על בטיחות מברשת השיניים של Sonicare, אך קומפקטי מספיק כדי להיכנס לכל תיק, מה שהופך אותו לשותף המושלם לנסיעות.
מצאו את זמן הצחצוח המושלם עם הטיימרים של Sonicare לניקוי. כל 20 שניות, ה-BrushPacer ינחה אתכם לנקות אזור חדש. לאחר 2 דקות, ה-SmartTimer יציין את סיום הצחצוח.
הידעתם שראשי המברשת הופכים לפחות יעילים לאחר שלושה חודשים? אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים ממליצים להחליף את ראש המברשת בקביעות, לכן למברשות השיניים של Philips Sonicare יש תזכורת להחלפת ראש המברשת. המברשת עוקבת אחר תדירות וחוזק הצחצוח, ומזכירה לכם להחליף את ראש המברשת כשמגיע הזמן.
קבלו עד 21 ימים של צחצוח רגיל לאחר טעינה אחת, וחוו רמה חדשה של נוחות בשגרת הצחצוח.
