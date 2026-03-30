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Philips One by Sonicareמברשת שיניים על סוללות

HY1100/02

HY110002

צבע

כחול חצות
כחול חצות
מנגו
מנגו
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One החשמלית החדשה מנקה את השיניים טוב יותר לחיוך לבן וזוהר יותר. בכל מקום שתהיה, One תהיה איתך. העיצוב החלק והקל-משקל והמארז הנייד שלה הופכים אותה למברשת המושלמת עבורך. באיזה צבע אתה רוצה את ה-One שלך?
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

מותג מברשות השיניים בטכנולוגיה הסונית המומלץ על ידי מומחים בתחום רפואת השיניים ברחבי העולם1

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  • מברשת השיניים One, האחת שמנקה טוב יותר

  • מברשת השיניים One, האחת לצחצוח בדרכים

  • מברשת השיניים One, האחת שלא תטריח אותך

  • מברשת השיניים One, האחת שמגיעה במגוון צבעים

Good Vibrations

Good Vibrations

אפשר לחשוב על One כעל מברשת שיניים ידנית שפועלת חזק יותר ומהר יותר. בזכות 13,000 מיקרו-רטטים לדקה והסיבים המותאמים לקווי המתאר, המברשת מנקה בעדינות את השיניים לחיוך לבן וזוהר יותר.

נרתיק לנסיעות שאפשר לקחת איתך לאן שתרצה ומתי שתרצה

נרתיק לנסיעות שאפשר לקחת איתך לאן שתרצה ומתי שתרצה

מברשת השיניים One נועדה לנסיעות כדי שתחושת הניקיון תלווה אותך בכל מקום. היא חלקה ומתאימה כמעט לכל נרתיק קומפקטי לנסיעות.

שגרת הצחצוח הופכת לקלה עם הדרכה בצחצוח השיניים

שגרת הצחצוח הופכת לקלה עם הדרכה בצחצוח השיניים

לפעמים, כולנו צריכים קצת הדרכה. מברשת השיניים One מזמזמת כל 30 שניות כהמלצה לעבור לחלק הבא בפה. הזמזום הארוך יותר לאחר שתי דקות מיועד להודיע לך שהמלאכה הסתיימה.

מפרט טכני

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הסתייגויות

  1. מבוסס על מחקר שכלל למעלה מ-2,600 אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים (רופאי שיניים והיגיינים) שנערך בארה"ב, קנדה, סין, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, קוריאה, הולנד, שווייץ, ספרד, שוודיה, בריטניה בשנים 2023-2024. 