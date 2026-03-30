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HY1100/02
HY110002
מברשת השיניים One, האחת שמנקה טוב יותר
מברשת השיניים One, האחת לצחצוח בדרכים
מברשת השיניים One, האחת שלא תטריח אותך
מברשת השיניים One, האחת שמגיעה במגוון צבעים
אפשר לחשוב על One כעל מברשת שיניים ידנית שפועלת חזק יותר ומהר יותר. בזכות 13,000 מיקרו-רטטים לדקה והסיבים המותאמים לקווי המתאר, המברשת מנקה בעדינות את השיניים לחיוך לבן וזוהר יותר.
מברשת השיניים One נועדה לנסיעות כדי שתחושת הניקיון תלווה אותך בכל מקום. היא חלקה ומתאימה כמעט לכל נרתיק קומפקטי לנסיעות.
לפעמים, כולנו צריכים קצת הדרכה. מברשת השיניים One מזמזמת כל 30 שניות כהמלצה לעבור לחלק הבא בפה. הזמזום הארוך יותר לאחר שתי דקות מיועד להודיע לך שהמלאכה הסתיימה.
מבוסס על מחקר שכלל למעלה מ-2,600 אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים (רופאי שיניים והיגיינים) שנערך בארה"ב, קנדה, סין, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, קוריאה, הולנד, שווייץ, ספרד, שוודיה, בריטניה בשנים 2023-2024.