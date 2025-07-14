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Philips One by Sonicare מברשת שיניים על סוללות

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Philips One by Sonicareמברשת שיניים על סוללות

HY1100/02

HY110002

Philips One by Sonicare מברשת שיניים על סוללות

צבע

כחול חצות
כחול חצות
מנגו
מנגו

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מדריכים ותיעוד

הצהרת תאימות של בריטניה - English (US)

  • PDF קובץ, 44.9 kB
  • 14 July 2025

מדריך למשתמש - English (US)

  • PDF קובץ, 511.3 kB
  • 13 May 2024

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