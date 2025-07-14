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Philips One by Sonicare מברשת שיניים על סוללות
תמיכה
HY1100/02
HY110002
צבע
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את כל (2)
איזה ראש מברשת מתאים למברשת שלי מדגם Sonicare?
איך לנקות את מברשת השיניים Philips Sonicare?
Philips One by Sonicare2 ראשי מברשות
My Sonicare רוטטת בעוצמה נמוכה יותר
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