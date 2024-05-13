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Philips One by Sonicare מברשת שיניים על סוללות
תמיכה
HY1100/04
HY110004
צבע
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את כל (2)
איזה ראש מברשת מתאים למברשת שלי מדגם Sonicare?
איך לנקות את מברשת השיניים Philips Sonicare?
2-pack brush headsראש המברשת
My Sonicare רוטטת בעוצמה נמוכה יותר
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