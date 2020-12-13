מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • תמונת אריזה
  • תמונה ראשית
  • תמונת אריזה
  • תמונה ראשית

הופסק

Power Alkalineסוללה

LR20P2B/40

מתאים לכל המוצרים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה

המוצרים האלקטרוניים היום, לדוגמה, צעצועים אלקטרוניים, ומכשירי שמע ניידים, צורכים יותר חשמל מבעבר. סוללות Power Alkaline Philips מאפשרות להם לפעול זמן רב יותר.

הצג את כל היתרונות

מתאים לכל המוצרים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה

  • D

  • Power Alkaline

  • 2 יחידות

הצבעים מקלים על זיהוי גודל הסוללות

כדי להקל את זיהוי סוגי הסוללות השכיחות ביותר, אנחנו משתמשים בקידוד צבעים לגודלי סוללות לפי התקנים בענף.

טווח מלא פירושו סוללה לכל מטרה

פיליפס מציעה מגוון מלא הכולל את רוב הסוללות השמישות ביותר (AA,‏ AAA‏, C‏, D‏, 9V) בסוגי אריזות שונים במטרה לענות על הצרכים שלכם.

טריות הסוללה נשמרת עד 5 שנים

כל סוללה מאבדת אנרגיה כאשר אינה נמצאת בשימוש. אנחנו מבטיחים שהסוללה מכילה לפחות 80% מהאנרגיה הראשונית שלה באיכות הגבוהה ביותר לפני תאריך התפוגה.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים