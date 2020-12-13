אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
LR20P2B/40
מתאים לכל המוצרים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה
המוצרים האלקטרוניים היום, לדוגמה, צעצועים אלקטרוניים, ומכשירי שמע ניידים, צורכים יותר חשמל מבעבר. סוללות Power Alkaline Philips מאפשרות להם לפעול זמן רב יותר.
D
Power Alkaline
2 יחידות
כדי להקל את זיהוי סוגי הסוללות השכיחות ביותר, אנחנו משתמשים בקידוד צבעים לגודלי סוללות לפי התקנים בענף.
פיליפס מציעה מגוון מלא הכולל את רוב הסוללות השמישות ביותר (AA, AAA, C, D, 9V) בסוגי אריזות שונים במטרה לענות על הצרכים שלכם.
כל סוללה מאבדת אנרגיה כאשר אינה נמצאת בשימוש. אנחנו מבטיחים שהסוללה מכילה לפחות 80% מהאנרגיה הראשונית שלה באיכות הגבוהה ביותר לפני תאריך התפוגה.