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Barista Brew של פיליפס מכונת אספרסו חצי-אוטומטית
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PSA3218/01
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שקיות של מנקה מעגלי חלב
טבליות מסיר שמן קפה
מסיר אבנית למכונת אספרסו
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