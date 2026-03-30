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PSA3218/01
מכל פולים בנפח 250 גר’
ידית מכונת קפה מפלדת אל-חלד 58 מ"מ
דוחסן מכויל פרימיום
לחצן אמריקנו
מכל חלב לטמפרטורה מושלמת בנפח 450 מ"ל
היכנסו לעולם של מגוון קפה עם מכל פולים כפול בנפח 250 גרם השומר על הטריות שלהם. שדרגו את חוויית הקפה שלכם, וכך מובטח לכם שכל קלייה תשמור על הארומה העשירה שלה.
התענגו על קפה וקרמה עשירים המיוצרים ישירות לספל שלכם דרך ידית מכונת הקפה המקצועית מפלדת אל-חלד בקוטר 58 מ"מ וסלי מסנן יחידים וכפולים. גודל זה של ידית המכונה מאפשר לכם ליצור אספרסו בצבע זהוב-חום נפלא עם קרמה בקצף ארומטי, ולקבל מיצוי עקבי יותר בין מסננות הקפה בזכות פיזור רחב יותר של המים. בנוסף, היא מתאימה לטחינת קפה במנות גדולות יותר לקבלת קלייה עשירה ועמידה יותר.
דחסו את פולי הקפה הטחונים ללא מאמץ באמצעות הדוחסן המכויל מפלדת אל-חלד עם ראש שטוח, שמבטיח את קבלת לחץ הדחיסה הנכון ויצירת משטח דחיסה מאוזן וברמה אחידה. שפרו את חוויית קליית הקפה עם דיוק ובקלות.