ידית מכונת קפה מפלדת אל-חלד בקוטר 58 מ"מ לאספרסו כמו של בריסטה

התענגו על קפה וקרמה עשירים המיוצרים ישירות לספל שלכם דרך ידית מכונת הקפה המקצועית מפלדת אל-חלד בקוטר 58 מ"מ וסלי מסנן יחידים וכפולים. גודל זה של ידית המכונה מאפשר לכם ליצור אספרסו בצבע זהוב-חום נפלא עם קרמה בקצף ארומטי, ולקבל מיצוי עקבי יותר בין מסננות הקפה בזכות פיזור רחב יותר של המים. בנוסף, היא מתאימה לטחינת קפה במנות גדולות יותר לקבלת קלייה עשירה ועמידה יותר.