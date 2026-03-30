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  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
  • יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.

Barista Brew של פיליפסמכונת אספרסו חצי-אוטומטית

PSA3218/01

יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.
להתענג על ארומה עשירה של אספרסו שהוכן טרי. גלו את ההנאה של הכנתו בעצמכם עם מכונות האספרסו Barista Brew של פיליפס - תוכננה להעצים את אוהבי הקפה האמיתיים כדי לשפר את כישוריהם בכל כוס.
הצג את כל היתרונות

ליהנות מהכנת כל כוס עם הנחיות אינטואיטיביות

יצירת הבריסטה שלכם. עם קצת עזרה.

  • מכל פולים בנפח 250 גר’

  • ידית מכונת קפה מפלדת אל-חלד 58 מ"מ

  • דוחסן מכויל פרימיום

  • לחצן אמריקנו

  • מכל חלב לטמפרטורה מושלמת בנפח 450 מ"ל

מכל פולים בנפח 250 גרם לשמירה על טריות

מכל פולים בנפח 250 גרם לשמירה על טריות

היכנסו לעולם של מגוון קפה עם מכל פולים כפול בנפח 250 גרם השומר על הטריות שלהם. שדרגו את חוויית הקפה שלכם, וכך מובטח לכם שכל קלייה תשמור על הארומה העשירה שלה.

ידית מכונת קפה מפלדת אל-חלד בקוטר 58 מ"מ לאספרסו כמו של בריסטה

ידית מכונת קפה מפלדת אל-חלד בקוטר 58 מ"מ לאספרסו כמו של בריסטה

התענגו על קפה וקרמה עשירים המיוצרים ישירות לספל שלכם דרך ידית מכונת הקפה המקצועית מפלדת אל-חלד בקוטר 58 מ"מ וסלי מסנן יחידים וכפולים. גודל זה של ידית המכונה מאפשר לכם ליצור אספרסו בצבע זהוב-חום נפלא עם קרמה בקצף ארומטי, ולקבל מיצוי עקבי יותר בין מסננות הקפה בזכות פיזור רחב יותר של המים. בנוסף, היא מתאימה לטחינת קפה במנות גדולות יותר לקבלת קלייה עשירה ועמידה יותר.

דוחסן מכויל פרימיום לקפה טחון מאוזן

דוחסן מכויל פרימיום לקפה טחון מאוזן

דחסו את פולי הקפה הטחונים ללא מאמץ באמצעות הדוחסן המכויל מפלדת אל-חלד עם ראש שטוח, שמבטיח את קבלת לחץ הדחיסה הנכון ויצירת משטח דחיסה מאוזן וברמה אחידה. שפרו את חוויית קליית הקפה עם דיוק ובקלות.

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