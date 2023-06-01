S9980/59
לצמידות גבוהה יותר לעור*, אפילו על זקן בן 5 ימים
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
מחושל מפלדה בעלת ביצועים גבוהים, באיכות חלל ותוכננה לחדד את עצמה במשך שנתיים, הלהבים הסיבוביים של 360 מעלות חותכים שיער בכל כיוון, בהתאם לצמיחת השיער הטבעית.
הטכנולוגיה הייחודית שלנו, המוגנת בפטנט, מרימה את השערה בעדינות מהשורש לפני שהיא חותכת אותה בדיוק בצמוד לגובה העור (עד 0.00 מ"מ לעור) מבלי שהלהבים אפילו נוגעים בעור.
השימוש בלחץ גבוה חיוני לגילוח צמוד ולהגנה על העור. החיישנים המתקדמים במכונת הגילוח קוראים את הלחץ שמופעל על ידך ואור האור החדשני מסמן כשהלחיצה חזקה או חלשה מדי. לגילוח בהתאמה אישית וקולעת.
מכונת הגילוח החשמלית של פיליפס מתוכננת לעקוב אחר קווי המתאר של הפנים ואפילו הצוואר, עם ראשי גילוח גמישים שמסתובבים 360 מעלות לגילוח יסודי ונוח.
מכונות הגילוח שלנו עוצבו למצוינות ומגיעות עם אחריות ל-5 שנים כך שתוכלו ליהנות מאמינות ומביצועים אולטימטיביים. גילוח אחר גילוח.
ציפוי המגן מונח בין ראשי הגילוח והעור. הציפוי עשוי מעד 250.000 חרוזי מיקרוטק לסנטימטר רבוע, ומשפר את חלקות התנועה על העור עד 30%**, כדי לצמצם גירויים.
למכונת הגילוח החשמלית יש טכנולוגיית חישת שיער פנים חכמה שבודקת את צפיפות השיער 500 פעמים בשנייה. חיישן Power Adapt מתאים אוטומטית את עוצמת החיתוך, לגילוח עדין וללא מאמץ.
מלטשים את הגילוח על ידי צירוף האפליקציה Philips Shaving למכונת הגילוח. עוקבים אחר ההתקדמות של העור, מבצעים התאמה אישית של הגילוח ורוכשים מיומנות בטכניקת גילוח צמודה אבל נעימה לעור.
קפסולת הניקוי רבת העוצמה מנקה ביסודיות ומשמנת את מכונת הגילוח בתוך דקה בלבד, לביצועים מרביים לאורך זמן. הקפסולה יעילה פי 10 מניקוי במים****. מדובר בקפסולת הניקוי הקטנה בעולם ואפשר לאחסן אותה בקלות ולהשתמש בה בכל מקום.
התאם את שגרת הגילוח שלך לצרכיך. עם Wet & Dry, תוכל לבחור בגילוח יבש ונוח, או בגילוח רטוב ומרענן. תוכל להתגלח עם ג'ל או קצף גם בזמן המקלחת.
משלימים את המראה בעזרת הקוצץ המדויק הנשלף של מכונת הגילוח. הקוצץ משולב בגוף המכונה וזה האמצעי המושלם לתחזק שפם ופאות לחיים מעוצבות.
החלפנו 30% מהפלסטיק הפנימי שלנו בפלסטיק ממוחזר, ובכך אנחנו חוסכים טונות של פלסטיק בתולי בתהליך הייצור שלנו. יתרה מכך, הלהבים שלנו עשויים מ-80% פלדה ממוחזרת ומיוצרים במפעל שמשתמש ב-100% אנרגיה מתחדשת.
ניתן לשנות את המראה שלך עם מעצב הזקן המתחבר בלחיצה. לבחירתך ישנן 5 הגדרות אורך ליצירת כל מראה, החל בזיפי זקן מושלמים ועד לזקן קצר ומסודר. הקצוות המעוגלים והמסרקים של מעצב הזקן מיועדים למנוע גירוי בעור.
מכונת הגילוח נטענת באופן מלא תוך שעה אחת במעמד. המעמד מעוצב הן לטעינה נוחה של המכשיר והן לאחסון מסודר שלו.
מכונת הגילוח הראשונה של Philips עם צג OLED דינמי חושפת כל תכונה והתראה של מכונת הגילוח באנימציה חדה וזורמת. הממשק האינטואיטיבי כולל הדרכת SkinIQ, מצב סוללה, עצות לניקוי ועוד.
מערכת טעינה מתקדמת זו נותנת לך שתי אפשרויות נוחות: 60 דקות עבודה לאחר טעינה מלאה, או טעינה מהירה שתספיק לגילוח אחד.
אביזרים
חשמל
עיצוב
שירות
ביצועי גילוח
קל לשימוש
