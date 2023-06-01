תנאי חיפוש

  צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק

    Limited Edition 9000 Series להבי פלדה למכונת גילוח חשמלית ברמת עמידות לחלל

    S9980/59

    לצמידות גבוהה יותר לעור*, אפילו על זקן בן 5 ימים

    • גילוח בכל כיוון עם להבים מפלדה בדרגת עמידות לחלל
    • גילוח צמוד לגובה העור עם מערכת גילוח Lift & Cut
    • הלחץ האופטימלי תמיד נשמר עם חיישן Pressure Guard
    • מתאים את עצמו לקווי המתאר שלך עם ראשים גמישים ב-360 מעלות
    • מכונות הגילוח שלנו עוצבו למצוינות ומגיעות עם אחריות ל-5 שנים כך שתוכלו ליהנות מאמינות ומביצועים אולטימטיביים. גילוח אחר גילוח.
    Limited Edition 9000 Series להבי פלדה למכונת גילוח חשמלית ברמת עמידות לחלל

    צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק

    עמידות גבוהה במיוחד עם להבים בעלי השחזה עצמית מפלדה דומה לזו המשמשת בתעשיית החלל, שנועדה להישאר חדה ולעמוד בתנאים הקשים ביותר. גילוח קרוב ביותר ונוחות מותאמת אישית לעור, בכל יום.
    גילוח בכל כיוון עם להבים מפלדה בדרגת עמידות לחלל

    גילוח בכל כיוון עם להבים מפלדה בדרגת עמידות לחלל

    מחושל מפלדה בעלת ביצועים גבוהים, באיכות חלל ותוכננה לחדד את עצמה במשך שנתיים, הלהבים הסיבוביים של 360 מעלות חותכים שיער בכל כיוון, בהתאם לצמיחת השיער הטבעית.

    גילוח צמוד לגובה העור עם מערכת גילוח Lift & Cut

    גילוח צמוד לגובה העור עם מערכת גילוח Lift & Cut

    הטכנולוגיה הייחודית שלנו, המוגנת בפטנט, מרימה את השערה בעדינות מהשורש לפני שהיא חותכת אותה בדיוק בצמוד לגובה העור (עד 0.00 מ"מ לעור) מבלי שהלהבים אפילו נוגעים בעור.

    הלחץ האופטימלי תמיד נשמר עם חיישן Pressure Guard

    הלחץ האופטימלי תמיד נשמר עם חיישן Pressure Guard

    השימוש בלחץ גבוה חיוני לגילוח צמוד ולהגנה על העור. החיישנים המתקדמים במכונת הגילוח קוראים את הלחץ שמופעל על ידך ואור האור החדשני מסמן כשהלחיצה חזקה או חלשה מדי. לגילוח בהתאמה אישית וקולעת.

    מתאים את עצמו לקווי המתאר שלך עם ראשים גמישים ב-360 מעלות

    מתאים את עצמו לקווי המתאר שלך עם ראשים גמישים ב-360 מעלות

    מכונת הגילוח החשמלית של פיליפס מתוכננת לעקוב אחר קווי המתאר של הפנים ואפילו הצוואר, עם ראשי גילוח גמישים שמסתובבים 360 מעלות לגילוח יסודי ונוח.

    מכונות הגילוח שלנו עוצבו למצוינות ומגיעות עם אחריות ל-5 שנים כך שתוכלו ליהנות מאמינות ומביצועים אולטימטיביים. גילוח אחר גילוח.

    מכונות הגילוח שלנו עוצבו למצוינות ומגיעות עם אחריות ל-5 שנים כך שתוכלו ליהנות מאמינות ומביצועים אולטימטיביים. גילוח אחר גילוח.

    מכונות הגילוח שלנו עוצבו למצוינות ומגיעות עם אחריות ל-5 שנים כך שתוכלו ליהנות מאמינות ומביצועים אולטימטיביים. גילוח אחר גילוח.

    30% חלק יותר** תנועה חלקה עם ציפוי Nano SkinGlide

    30% חלק יותר** תנועה חלקה עם ציפוי Nano SkinGlide

    ציפוי המגן מונח בין ראשי הגילוח והעור. הציפוי עשוי מעד 250.000 חרוזי מיקרוטק לסנטימטר רבוע, ומשפר את חלקות התנועה על העור עד 30%**, כדי לצמצם גירויים.

    מתאים את עצמו לצפיפות הזקן בעזרת חיישן Power Adapt

    מתאים את עצמו לצפיפות הזקן בעזרת חיישן Power Adapt

    למכונת הגילוח החשמלית יש טכנולוגיית חישת שיער פנים חכמה שבודקת את צפיפות השיער 500 פעמים בשנייה. חיישן Power Adapt מתאים אוטומטית את עוצמת החיתוך, לגילוח עדין וללא מאמץ.

    חוויית הגילוח שלך משתפרת באמצעות אפליקציית Philips Shaving App***​

    חוויית הגילוח שלך משתפרת באמצעות אפליקציית Philips Shaving App***​

    מלטשים את הגילוח על ידי צירוף האפליקציה Philips Shaving למכונת הגילוח. עוקבים אחר ההתקדמות של העור, מבצעים התאמה אישית של הגילוח ורוכשים מיומנות בטכניקת גילוח צמודה אבל נעימה לעור.

    ניקוי עמוק בדקה בלבד, לגילוח היגייני

    ניקוי עמוק בדקה בלבד, לגילוח היגייני

    קפסולת הניקוי רבת העוצמה מנקה ביסודיות ומשמנת את מכונת הגילוח בתוך דקה בלבד, לביצועים מרביים לאורך זמן. הקפסולה יעילה פי 10 מניקוי במים****. מדובר בקפסולת הניקוי הקטנה בעולם ואפשר לאחסן אותה בקלות ולהשתמש בה בכל מקום.

    לגילוח יבש ונוח או לגילוח רטוב ומרענן

    לגילוח יבש ונוח או לגילוח רטוב ומרענן

    התאם את שגרת הגילוח שלך לצרכיך. עם Wet & Dry, תוכל לבחור בגילוח יבש ונוח, או בגילוח רטוב ומרענן. תוכל להתגלח עם ג'ל או קצף גם בזמן המקלחת.

    קוצץ מדויק משולב בידית

    קוצץ מדויק משולב בידית

    משלימים את המראה בעזרת הקוצץ המדויק הנשלף של מכונת הגילוח. הקוצץ משולב בגוף המכונה וזה האמצעי המושלם לתחזק שפם ופאות לחיים מעוצבות.

    נוצר מתוך דאגה לך ולכדור הארץ

    נוצר מתוך דאגה לך ולכדור הארץ

    החלפנו 30% מהפלסטיק הפנימי שלנו בפלסטיק ממוחזר, ובכך אנחנו חוסכים טונות של פלסטיק בתולי בתהליך הייצור שלנו. יתרה מכך, הלהבים שלנו עשויים מ-80% פלדה ממוחזרת ומיוצרים במפעל שמשתמש ב-100% אנרגיה מתחדשת.

    מעצב זקן SmartClick עם 5 הגדרות אורך

    מעצב זקן SmartClick עם 5 הגדרות אורך

    ניתן לשנות את המראה שלך עם מעצב הזקן המתחבר בלחיצה‏. לבחירתך ישנן 5 הגדרות אורך ליצירת כל מראה, החל בזיפי זקן מושלמים ועד לזקן קצר ומסודר. הקצוות המעוגלים והמסרקים של מעצב הזקן מיועדים למנוע גירוי בעור.

    טעינה בקלות עם עמדה נוחה וזמינה

    טעינה בקלות עם עמדה נוחה וזמינה

    מכונת הגילוח נטענת באופן מלא תוך שעה אחת במעמד. המעמד מעוצב הן לטעינה נוחה של המכשיר והן לאחסון מסודר שלו.

    צג OLED להתראות SkinIQ ומכונת גילוח דינמיות

    צג OLED להתראות SkinIQ ומכונת גילוח דינמיות

    מכונת הגילוח הראשונה של Philips עם צג OLED דינמי חושפת כל תכונה והתראה של מכונת הגילוח באנימציה חדה וזורמת. הממשק האינטואיטיבי כולל הדרכת SkinIQ, מצב סוללה, עצות לניקוי ועוד.

    60 דקות של גילוח אלחוטי לאחר טעינה מלאה

    60 דקות של גילוח אלחוטי לאחר טעינה מלאה

    מערכת טעינה מתקדמת זו נותנת לך שתי אפשרויות נוחות: 60 דקות עבודה לאחר טעינה מלאה, או טעינה מהירה שתספיק לגילוח אחד.

    מפרט טכני

    • אביזרים

      SmartClick
      מעצב זקן
      נרתיק
      נרתיק לנסיעות
      עמדת טעינה
      כן
      קפסולה לניקוי מהיר
      • כן
      • כולל מחסנית אחת

    • חשמל

      טעינה
      • טעינה מלאה בשעה אחת
      • טעינה מהירה – 5 דקות
      סוג סוללה
      Li-ion
      זמן פעולה
      60 דקות
      מצב כבוי (ללא אביזרים)
      < 0.1W

    • עיצוב

      צבע
      כחול אדריאטי
      ידית
      אחיזה ארגונומית
      גימור
      אלגנטיות על-זמנית

    • שירות

      ראש מתחלף
      החלף כל שנתיים ב-SH91
      2 + 3 שנות אחריות*****
      כן

    • ביצועי גילוח

      מעקב אחר מתאר הפנים
      ראשים גמישים ב-360 מעלות
      מערכת גילוח
      • להבי פלדה ברמת עמידות לחלל
      • מערכת Lift & Cut
      טכנולוגיית SkinIQ
      • חיישן בקרת תנועה
      • חיישן Power Adapt
      • ציפוי Nano SkinGlide

    • קל לשימוש

      ניקוי
      • קפסולת ניקוי מהיר ללא כבל חשמל
      • פתח בלחיצה אחת
      • שטיפה מלאה במים
      גילוח רטוב או יבש
      שימוש רטוב ויבש
      תצוגה
      צג OLED מתקדם

    אביזרים כלולים

    • בהשוואה לדגם הקודם Philips Series 9000
    • * בהשוואה לחומר לא מצופה
    • * * על סמך משתמשים ב-S7000 של פיליפס ובאפליקציה Philips Shaving ב-2019
    • * * * בהשוואה של שאריות גילוח אחרי שימוש בנוזל נקי לעומת מים במחסנית
    • * * * * שנתיים אחריות + 3 שנות אחריות לאחר הרשמה ב-Philips.com תוך 90 יום ממועד הרכישה.
