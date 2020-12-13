מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • תמונת אריזה
  • תמונה ראשית
  • תמונת אריזה
  • תמונה ראשית

הופסק

LongLifeסוללה

R20L2F/40

הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך

סוללות LongLife מתאימות למכשירים בהספק נמוך. טכנולוגיית Zinc-Chloride מתאימה בול לשעונים, למכשירי רדיו, למחשבונים ולשלטים רחוקים.

הצג את כל היתרונות

הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך

  • D

  • Zinc Chloride

  • 2 יחידות

הוראות שימוש קלות להבנה ללא תלות בשפה

סמלים אוניברסליים ללא תלות בשפה מסבירים כיצד והיכן יש להשתמש בסוללה.

הצבעים מקלים על זיהוי גודל הסוללות

כדי להקל את זיהוי סוגי הסוללות השכיחות ביותר, אנחנו משתמשים בקידוד צבעים לגודלי סוללות לפי התקנים בענף.

סוללות ZnC של פיליפס מכילות אפס אחוזים של מתכות כבדות

סוללות אלה של פיליפס נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום וכספית.

מפרט טכני

צרו קשר עם פיליפס

אנחנו נשמח לעזור לכם