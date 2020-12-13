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הופסק
R20L2F/40
הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך
סוללות LongLife מתאימות למכשירים בהספק נמוך. טכנולוגיית Zinc-Chloride מתאימה בול לשעונים, למכשירי רדיו, למחשבונים ולשלטים רחוקים.
D
Zinc Chloride
2 יחידות
סמלים אוניברסליים ללא תלות בשפה מסבירים כיצד והיכן יש להשתמש בסוללה.
כדי להקל את זיהוי סוגי הסוללות השכיחות ביותר, אנחנו משתמשים בקידוד צבעים לגודלי סוללות לפי התקנים בענף.
סוללות אלה של פיליפס נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום וכספית.