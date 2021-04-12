נהנים מהמכשיר ליותר זמן

אידאליות לכל המכשירים הדיגיטליים שלך. סוללות AAA הנטענות בעלות הקיבולת הגבוהה לא מצריכות ריקון לפני הטעינה החוזרת. אפשר פשוט לטעון אותן מתי שנוח וזה לא הכול: אפשר לטעון אותן יותר מאלף פעם.