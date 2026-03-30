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חדש
TAE1105BK/00
דרייברים בקוטר 8.6 מ"מ לבאס עוצמתי
מחבר מצופה זהב
התאמה נוחה ובטוחה בתוך האוזן
שלט מובנה המאפשר שליטה קלה
איך אפשר לנהל חיים בתנועה בלי השירים האהובים עליכם? אוזניות אלו מספקות באס עוצמתי מדרייברי נאודימיום חזקים בקוטר 8.6 מ"מ, ומגיעות עם מחבר מצופה זהב.
עיצוב עם צינור אקוסטי ארגונומי ושלושה גדלים של כיסויי גומי מתחלפים לאוזניות מאפשרים התאמה נוחה בתוך האוזן. להנאה מכל שנייה של השירים האהובים עליכם.
קבלו שיחה, עצרו את הפלייליסט – הכל בלי לגעת בטלפון החכם. מעולה לרגעים שהבאס עומד להתחיל ואתם לא רוצים לפספס את החלקים הכי טובים.