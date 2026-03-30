המוזיקה שלכם, הצבע שלכם

האוזניות החוטיות האלו בתוך האוזן מאפשרות ליהנות ממוזיקה איכותית תוך שמירה על הסגנון האישי שלכם. קבלו באס מודגש, מראה נועז והתאמה נוחה בתוך האוזן. צריכים להשתמש בעוזר הקולי של הטלפון? פשוט לחצו על השלט המובנה.