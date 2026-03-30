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  • המוזיקה שלכם, הצבע שלכם
  • המוזיקה שלכם, הצבע שלכם
  • המוזיקה שלכם, הצבע שלכם
  • המוזיקה שלכם, הצבע שלכם
  • המוזיקה שלכם, הצבע שלכם
  • המוזיקה שלכם, הצבע שלכם
  • המוזיקה שלכם, הצבע שלכם
  • המוזיקה שלכם, הצבע שלכם
  • המוזיקה שלכם, הצבע שלכם
  • המוזיקה שלכם, הצבע שלכם
  • המוזיקה שלכם, הצבע שלכם
  • המוזיקה שלכם, הצבע שלכם

חדש

אוזניות חוטיות בתוך האוזן

TAE1105WT/00

צבע

Black
Black
White
White
המוזיקה שלכם, הצבע שלכם
האוזניות החוטיות האלו בתוך האוזן מאפשרות ליהנות ממוזיקה איכותית תוך שמירה על הסגנון האישי שלכם. קבלו באס מודגש, מראה נועז והתאמה נוחה בתוך האוזן. צריכים להשתמש בעוזר הקולי של הטלפון? פשוט לחצו על השלט המובנה.
הצג את כל היתרונות

המוזיקה שלכם, הצבע שלכם

  • דרייברים בקוטר 8.6 מ"מ לבאס עוצמתי

  • מחבר מצופה זהב

  • התאמה נוחה ובטוחה בתוך האוזן

  • שלט מובנה המאפשר שליטה קלה

באס מודגש. צליל נקי

איך אפשר לנהל חיים בתנועה בלי השירים האהובים עליכם? אוזניות אלו מספקות באס עוצמתי מדרייברי נאודימיום חזקים בקוטר 8.6 מ"מ, ומגיעות עם מחבר מצופה זהב.

ליהנות מהמוזיקה בנוחות אמיתית

עיצוב עם צינור אקוסטי ארגונומי ושלושה גדלים של כיסויי גומי מתחלפים לאוזניות מאפשרים התאמה נוחה בתוך האוזן. להנאה מכל שנייה של השירים האהובים עליכם.

שלט מובנה. עברו מהפלייליסט לשיחות

קבלו שיחה, עצרו את הפלייליסט – הכל בלי לגעת בטלפון החכם. מעולה לרגעים שהבאס עומד להתחיל ואתם לא רוצים לפספס את החלקים הכי טובים.

מפרט טכני

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