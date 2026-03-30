אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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חדש
TAH4500BK/00
צליל טבעי. באס דינמי
התאמה נוחה על האוזן
ביטול רעשים
עד 70 שעות של זמן הפעלה
אנו משתמשים בפלסטיק ממוחזר לאחר שימוש במוצרים שלנו, והאריזה שלנו עשויה מקרטון ממוחזר עם אישור FSC, עם עלונים המודפסים על נייר ממוחזר.
הקול שלכם יישמע בבירור במהלך השיחה. מיקרופון ייעודי קולט את הקול שלכם, בעוד שאלגוריתם להפחתת רעשים מפחית את רעשי הרקע מסביבכם.
הדרייברים המותאמים אישית באוזניות מכוונים לחתימת הצליל של Philips, ומספקים צליל חמים וטבעי עם באס עמוק. לא משנה למה תאזינו, אתם תאהבו את מה שתשמעו.