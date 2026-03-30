צליל חמים וטבעי. חתימת הצליל של Philips

הדרייברים המותאמים אישית באוזניות מכוונים לחתימת הצליל של Philips, ומספקים צליל חמים וטבעי עם באס עמוק. לא משנה למה תאזינו, אתם תאהבו את מה שתשמעו.