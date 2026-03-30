צליל מעולה גם בעוצמת קול נמוכה, עם באס דינמי

דרייברים בקוטר 32 מ"מ עם כוונון בהתאמה אישית בשילוב עם באס דינמי מספקים צליל נהדר עם באס מלא ועשיר, אפילו בעוצמות קול נמוכות. אם אתם צופים בסרט או משחקים, תוכלו להפעיל את מצב השהיה נמוכה באפליקציה הנלווית שלנו.