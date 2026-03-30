תמיד בטוחות, תמיד מהנות. עוצמת הקול מוגבלת ל-85dB

אוזניות אלו תוכננו במיוחד כך שיהיו בטוחות לאוזניים צעירות, ולכן עוצמת השמע שלהן מוגבלת ל-85dB. מוזיקה, סרטים מצוירים, סרטים או סרטונים חינוכיים: לא משנה מה הם אוהבים, תוכלו להיות רגועים בידיעה שהם לא יאזינו בעוצמה גבוהה מדי.