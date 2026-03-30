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אחריות לשנתיים
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חדש
TAK2000CT/00
אוזניות חוטיות על האוזן
עוצמת הקול מוגבלת ל-85dB
ניתנות להתאמה אישית. שיתוף שמע
עמידות ומתקפלות
אוזניות אלו תוכננו במיוחד כך שיהיו בטוחות לאוזניים צעירות, לכן עוצמת השמע שלהן מוגבלת ל-85dB*. מוזיקה, סרטים מצוירים, סרטים או סרטונים חינוכיים: לא משנה מה הם אוהבים, תוכלו להיות רגועים בידיעה שהם לא יאזינו בעוצמה גבוהה מדי.
אפרכסות קטנות יותר עם כריות אוזן רכות מבטיחות נוחות מרבית לילדים המשתמשים באוזניות הקלות הללו. קשת הראש המרופדת והמתכווננת מאפשרת התאמה מושלמת, ובחלקה האחורי ישנן נקודות שעוזרות לילדים לדעת באיזה כיוון להרכיב את האוזניות.
העיצוב הצבעוני גורם לאוזניות לבלוט בכל הדרכים הנכונות, והילדים יכולים להתאים אישית את האוזניות שלהם באמצעות יצירות האמנות שלהם! פשוט הרימו את חלון האפרכסת השקוף, הוסיפו את הציורים או האיורים שלהם, וסגרו את החלון בלחיצה.
עוצמת הקול מוגבלת ל-85dB בהתאם לתקן EN 50332 להאזנה בטוחה.