תמיד בטוח, תמיד כיף. עוצמת הקול מוגבלת ל-85dB*

אוזניות אלו תוכננו במיוחד כך שיהיו בטוחות לאוזניים צעירות, לכן עוצמת השמע שלהן מוגבלת ל-85dB*. מוזיקה, סרטים מצוירים, סרטים או סרטונים חינוכיים: לא משנה מה הם אוהבים, תוכלו להיות רגועים בידיעה שהם לא יאזינו בעוצמה גבוהה מדי.