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TAK4200CT/00
אוזניות אלחוטיות על האוזן
עוצמת הקול מוגבלת ל-85dB
נוריות LED. שיתוף שמע
עמידות ומתקפלות
אוזניות אלו תוכננו במיוחד כך שיהיו בטוחות לאוזניים צעירות, לכן עוצמת השמע שלהן מוגבלת ל-75dB, להאזנה בבית או בזמן לימודים. להאזנה בסביבות רועשות מחוץ לבית, ההורים יכולים להשתמש באפליקציית Philips Headphones כדי להגדיר מגבלת עוצמת קול של 85dB במצב נסיעה.*
כפתורי בקרה גדולים ועגולים בתחתית האפרכסות מקלים על ילדים להשתמש באוזניות, בעוד שאפרכסות קטנות יותר עם כריות אוזן רכות הופכות אותן לנוחות ללבישה. קשת הראש המרופדת והמתכווננת מאפשרת התאמה מושלמת, ובחלקה האחורי ישנן נקודות שעוזרות לילדים לדעת באיזה כיוון להרכיב את האוזניות.
נוריות LED צבעוניות באפרכסות, בשילוב עם העיצוב הצבעוני, גורמים לאוזניות לבלוט בכל הדרכים הנכונות. ניתן להגדיר את נוריות ה-LED כך שיזהרו בצבעים שונים, מה שמאפשר לילדים לבטא את סגנון העיצוב האישי שלהם בצורה מרהיבה.
פרסים
עוצמת הקול מוגבלת ל-75dB במצב רגיל ול-85dB במצב נסיעות, בהתאם לתקן EN 50332 להאזנה בטוחה.