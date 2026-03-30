תמיד בטוחות, תמיד מהנות. מגבלות על עוצמת הקול לשימוש ביתי ולנסיעות*

אוזניות אלו תוכננו במיוחד כך שיהיו בטוחות לאוזניים צעירות, לכן עוצמת השמע שלהן מוגבלת ל-75dB, להאזנה בבית או בזמן לימודים. להאזנה בסביבות רועשות מחוץ לבית, ההורים יכולים להשתמש באפליקציית Philips Headphones כדי להגדיר מגבלת עוצמת קול של 85dB במצב נסיעה.*