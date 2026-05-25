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TAMS80Y/00
The Tube
צורות נועזות. צבעי רטרו. עוצמה מודרנית. The Tube מחזיר לחיים אייקון משנות ה-80 עם צליל סטריאו עשיר ורחב יותר וקישוריות חלקה. מג'אמים בבית ועד מסיבות רחוב, הגבירו את העוצמה ותנו למוזיקה להתפשט.
צליל מרשים. מראה רטרו
מרבי 280 W (140 W RMS)
עד 24 שעות נגינה
עמידות בפני אבק ומים בתקן IP67
מתחת לצורה האיקונית של The Tube נמצאת מערכת סטריאו דו-כיוונית שמספקת הספק מרבי של 280 W (140 W RMS) ובמת צליל רחבה וסוחפת יותר. אם המסיבה עוברת החוצה, אפשר להפעיל את Moving Sound כדי להעניק לבס עוצמה רבה יותר ולשמור על צליל ברור באוויר הפתוח.
שתי יחידות דרייבר בגודל 5.25”, טוויטרים ייעודיים וקרוסאובר אקטיבי פועלים יחד כדי להפריד בין התדרים הגבוהים לנמוכים בדיוק רב. שני רדיאטורים פסיביים מעמיקים את הבס. התוצאה? צליל סטריאו אמיתי עם עומק עוצמתי ופרטים חדים ונקיים.
Bluetooth® 6.0 מאפשר להזרים מוזיקה ללא נפילות מעצבנות בצליל, ואפשר לחבר את The Tube לשני מכשירים בו-זמנית. אפשר גם לחבר מכשיר חיצוני ליציאת USB-C ולהאזין כך למוזיקה.
סימן המילה והסמלים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. סימן המילה והסמלים של Auracast™ הם סימנים מסחריים בבעלות Bluetooth SIG, Inc.
דירוג IP67 פירושו שיחידת הרמקול אטומה לאבק וניתן לטבול אותה למשך עד 30 דקות בעומק של עד 1 m.