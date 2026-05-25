סמל משנות ה-80, בהמצאה מחדש

מתחת לצורה האיקונית של The Tube נמצאת מערכת סטריאו דו-כיוונית שמספקת הספק מרבי של 280 W (‏140 W RMS) ובמת צליל רחבה וסוחפת יותר. אם המסיבה עוברת החוצה, אפשר להפעיל את Moving Sound כדי להעניק לבס עוצמה רבה יותר ולשמור על צליל ברור באוויר הפתוח.